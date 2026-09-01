120BクラスのLLMをローカルで！ MSI、128GBメモリ搭載の4L小型AI PC

エムエスアイコンピュータージャパンは、11月5日にAIワークフロー向けコンパクトPC「PRO MAX EDGE AI+ 11M-008JP」の販売を開始する。価格は81万8000円前後の見込み。120BクラスのLLMをローカルで動かせる128GBのユニファイドメモリを備え、機密情報を外部へ送信せずにAIを活用できる点が大きな特徴だという。

搭載CPUはAMD Ryzen AI Max+ 395で、高性能CPU・GPU・NPUを統合した設計により、生成AI、コンテンツ制作、ゲームなど幅広い用途に対応する。最大96GBをVRAMに割り当て可能で、量子化モデルを用いた120BクラスのLLM検証にも対応する構成だという。さらに、2TB SSDを標準搭載し、複数のモデルやデータを保存しながら快適に運用できる。

筐体は体積わずか4Lのコンパクト設計で、電源内蔵により配線をすっきりまとめやすい。最大4画面出力にも対応し、AIチャット、データ分析、資料作成などを並行して進めやすい点も魅力だ。画像生成、動画編集、3Dデザインなどのクリエイティブ用途にも向くとしており、オフィス、学校、研究機関など幅広い導入先を想定する。