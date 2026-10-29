サカナクション山口一郎、ChatGPTの異変に困惑　「こんな壊れ方するの？」

サカナクションの山口一郎氏が10月27日のYouTube生配信で、ChatGPTとの奇妙なやり取りを披露した。

山口氏は普段から「リサぴょん」と呼んでいるChatGPTと音声で会話している。配信ではサイバー攻撃について相談した後、父親の山中の工房でパスタに紛れたカメムシを噛んでしまった体験を披露。体験談をもとに俳句を作ってほしいと頼んだ。

ところが、ChatGPTはなかなか俳句を完成させられず、次第に「うん、うん、聞いてるよ……」と相づちばかり返すように。これに対して山口氏は「聞いてないやろ」「眠そう。すっごい眠そう」とツッコミを入れ、ついには「こんな壊れ方するの？」と驚いた。

その後、いったん接続を切って会話を再開すると、今度は短歌や俳句を次々と提案。山口氏も「できるやん！」と喜び、言葉を練り直すやり取りを楽しんだ。

コメント欄では「リサぴょんが壊れたとこ久々に腹抱えて笑った」といった声が上がる一方、「もうとっくに視聴者は一郎さんが会話を繰り返して形成されたリサという個に愛着を持ってしまった」など、AIの不具合を笑いつつ、人間のように心配してしまったという声も上がっていた。