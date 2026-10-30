松屋、不正アクセスによるアプリ停止でお詫びクーポン配布

松屋フーズは10月29日、不正アクセスによる松屋アプリのサービス停止を受け、松屋および松のや公式Xアカウントでクーポンの配布を始めた。

いずれもポストに添付された画像のQRコードを券売機に読ませることで、アプリクーポン相当の割引などを受けられる仕組み。

松屋アプリの不具合に関するお詫びと 割引クーポンのご案内 日頃より松屋をご利用いただき、誠にありがとうございます。 現在、システムの不具合により、松屋アプリをはじめとする一部サービスをご利用いただけない状況が続いております。 ご利用を楽しみにしてくださっているお客様に、多大なるご不便とご迷惑をおかけしておりますこと心より深くお詫び申し上げます。 一日も早く安心してご利用いただけるよう、現在復旧に努めております。 ささやかではございますがお詫びの気持ちとして、券売機でご利用いただける割引クーポンをご用意いたしました。 牛めし6種：30円引き 対象の丼・カレー：50円引き 定番定食6種：70円引き 画像のQRコードを券売機で読み取ってご利用ください。 対象商品や詳しいご利用方法は、画像をご確認ください。 ※一部店舗ではご利用いただけません。 お客様にはご不便をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。 何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 — 【公式】松屋 (@matsuya_foods) October 29, 2026

⚠️お知らせ⚠️ 現在、外部からの不正アクセスにより、 ●松屋アプリ (モバイルオーダー、松弁ネット等) のサービスがご利用いただけない状況となっております。 大変ご不便をおかけし恐れ入りますが、 復旧まで今しばらくお待ちいただきますよう、 お願い申し上げます。 ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 上記の通り松屋アプリがご利用できないため、 アプリクーポンが使用できないかと思います。 この投稿の２次元コードを券売機に読み取らせると 「アプリクーポン」がご利用いただけます。 お困りの方にはご利用いただけますと幸いです。 ※メンチかつ商品は沖縄県でご利用いただけません。 ※超厚切りリブロースかつ商品は沖縄店舗では ご利用いただけません。 ※一部店舗では価格が異なります。 ※一部店舗ではご利用いただけません。 ※アプリクーポンはフェア対象外です。 ※22時から翌朝5時の間、深夜料金として ７％前後加算させていただきます。 — とんかつ 松のや【公式】 (@matsu_noya) October 29, 2026

クーポン配布ポストでは「クーポンありがとう」「気配りが素晴らしい」といった好意的な意見から、「アプリのポイントが貯まらないので困る」「モバイルオーダーがないと券売機の混雑を回避できない」といったネガティブ寄りの意見まで、さまざまなのリプライ（返信）が寄せられ、賛否が割れている状況だ。

10月30日現在、松屋アプリの復旧の見込みは立っていない。