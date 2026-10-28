給電状況が液晶で見える！ USB-Cドッキングステーション、最大160W・4K／2画面対応

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で電源内蔵のUSB-Cドッキングステーション「400-VGA032」を発売した。価格は18,000円（税抜）。最大160Wの給電と4K/60Hzの2画面出力に対応し、給電電力や映像出力の状態を液晶画面で確認できるのが特徴だ。
「400-VGA032」は、前面の液晶画面で合計給電電力や各ポートの給電状況、HDMI出力の解像度をひと目で確認できる11-in-1構成のドッキングステーションだ。ボタンを短押しするだけで表示内容を切り替えられるため、充電や映像出力の状態を直感的に把握しやすい設計だ。
給電面では合計最大160Wに対応し、ノートパソコンを含む最大4台の機器を同時に充電できる。パソコンには最大100W、ほかにスマートフォンやタブレットなどへも同時給電でき、4ポート同時使用時は100W＋30W＋15W＋12Wの配分に対応する。USB機器の接続から充電、有線LANまでを1台にまとめられるため、デスクまわりの配線整理にもつながるという。
映像出力はHDMIポートを2基備え、外部ディスプレイ2台へそれぞれ最大4K/60Hzで出力できる。加えて電源ユニットを本体に内蔵しているため、外付けACアダプタを置く必要がないという。前面には最大10Gbps対応のUSB Type-Cポート2基とUSB Aポート1基、充電専用ポートを配置し、背面にはHDMIポート2基やギガビット対応LANポートを備える。
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