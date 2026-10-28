6000MT/s・CL26の低レイテンシ、KLEVVのDDR5メモリ「CRAS V RGB PRIME」

ESSENCORE Limitedが展開するメモリブランドKLEVVは、DDR5ゲーミング/オーバークロックメモリ「CRAS V RGB PRIME DDR5ゲーミング/オーバークロックメモリ」を発表した。販売開始は2026年11月を予定する。

CRAS V RGB PRIMEは、ハイエンドゲーミングPCや負荷の高いクリエイティブ作業を想定したDDR5メモリだ。6000MT/sでCL26という超低CASレイテンシを実現し、さらに最大8000MT/s、CL38の高速オーバークロック性能にも対応する。ラインアップは6000MT/s、6400MT/s、8000MT/sの3段階で、容量は32GB、48GB、64GB、128GBの構成を用意する。

外観はブラック＆ゴールドを基調とし、受賞歴を持つフラッグシップモデル「CRAS V RGB」のデザイン思想を継承する。アルミニウム製ヒートスプレッダーに硬質アルマイト加工と特殊表面処理を組み合わせ、光沢感と高級感を際立たせた仕上がりだ。加えて、Intel XMPとAMD EXPOの両オーバークロックプロファイルを搭載し、AM5プラットフォームのAMD RyzenプロセッサーとIntel Core Ultra 200S Plusプロセッサーを幅広くサポートする。

機能面では、新たにAMD EXPO Ultra Low Latencyに対応し、対応環境ではレイテンシ低減と応答性向上を狙う。6000MT/sおよび6400MT/sの32GBデュアルチャネルキットはAMD EXPO ULL認証を取得しており、AMDの説明ではULL非対応メモリと比べ平均4％のFPS向上が見込めるという。さらに、高品質メモリIC、高密度10層PCB、PMIC、On-die ECCを採用し、安定性と信頼性を強化している。RGBライティングはASUS Aura Sync、GIGABYTE RGB Fusion、MSI Mystic Light Sync、ASRock Polychrome Syncに対応し、主要マザーボードメーカー4社のQVLにも掲載される。