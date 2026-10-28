6000MT/s・CL26の低レイテンシ、KLEVVのDDR5メモリ「CRAS V RGB PRIME」

ESSENCORE Limitedが展開するメモリブランドKLEVVは、DDR5ゲーミング/オーバークロックメモリ「CRAS V RGB PRIME DDR5ゲーミング/オーバークロックメモリ」を発表した。販売開始は2026年11月を予定する。
CRAS V RGB PRIMEは、ハイエンドゲーミングPCや負荷の高いクリエイティブ作業を想定したDDR5メモリだ。6000MT/sでCL26という超低CASレイテンシを実現し、さらに最大8000MT/s、CL38の高速オーバークロック性能にも対応する。ラインアップは6000MT/s、6400MT/s、8000MT/sの3段階で、容量は32GB、48GB、64GB、128GBの構成を用意する。
外観はブラック＆ゴールドを基調とし、受賞歴を持つフラッグシップモデル「CRAS V RGB」のデザイン思想を継承する。アルミニウム製ヒートスプレッダーに硬質アルマイト加工と特殊表面処理を組み合わせ、光沢感と高級感を際立たせた仕上がりだ。加えて、Intel XMPとAMD EXPOの両オーバークロックプロファイルを搭載し、AM5プラットフォームのAMD RyzenプロセッサーとIntel Core Ultra 200S Plusプロセッサーを幅広くサポートする。
機能面では、新たにAMD EXPO Ultra Low Latencyに対応し、対応環境ではレイテンシ低減と応答性向上を狙う。6000MT/sおよび6400MT/sの32GBデュアルチャネルキットはAMD EXPO ULL認証を取得しており、AMDの説明ではULL非対応メモリと比べ平均4％のFPS向上が見込めるという。さらに、高品質メモリIC、高密度10層PCB、PMIC、On-die ECCを採用し、安定性と信頼性を強化している。RGBライティングはASUS Aura Sync、GIGABYTE RGB Fusion、MSI Mystic Light Sync、ASRock Polychrome Syncに対応し、主要マザーボードメーカー4社のQVLにも掲載される。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります