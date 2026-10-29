2台のPCでマウスもキーボードも共有　手元で切り替えるUSB切替器「SW-USS24」

サンワサプライは、2台のパソコンで4つのUSB機器を切り替えて使えるUSB 5Gbps切替器「SW-USS24」を発売した。価格は7,920円。USBマウスやキーボード、USBメモリ、カメラ、プリンターなどを共有しやすく、仕事用と個人用のPCを併用する環境にも向く製品だ。

「SW-USS24」は、4つまでのUSB機器を2台のパソコンで切り替えられるUSB切替器だ。1ポートはType-Cに対応し、Type-C機器も接続できる構成だ。全ポートがUSB 5Gbps対応のため、安定したデータ転送を重視した使い方にも適するという。ケーブル長はおよそ90cmで、デスク下に置くデスクトップPCでも取り回ししやすい仕様だ。

切り替え方法は2種類あり、本体上面のボタンに加えて付属の手元スイッチでも操作できるだ。手元スイッチは面ファスナーでデスク天板の裏や脚部に固定でき、離れた場所に本体を置いても手元で素早く切り替えられる。ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスにも対応し、レシーバーを各ポートに接続して利用する形だ。

対応OSはWindowsとMacで、ドライバ不要のプラグ＆プレイで使える点も特徴だ。通常は電源なしで動作するが、電力不足の際は本体の給電用Type-Cポートに電源をつなぐことで安定動作を補えるという。