2台のPCでマウスもキーボードも共有　手元で切り替えるUSB切替器「SW-USS24」

サンワサプライは、2台のパソコンで4つのUSB機器を切り替えて使えるUSB 5Gbps切替器「SW-USS24」を発売した。価格は7,920円。USBマウスやキーボード、USBメモリ、カメラ、プリンターなどを共有しやすく、仕事用と個人用のPCを併用する環境にも向く製品だ。
「SW-USS24」は、4つまでのUSB機器を2台のパソコンで切り替えられるUSB切替器だ。1ポートはType-Cに対応し、Type-C機器も接続できる構成だ。全ポートがUSB 5Gbps対応のため、安定したデータ転送を重視した使い方にも適するという。ケーブル長はおよそ90cmで、デスク下に置くデスクトップPCでも取り回ししやすい仕様だ。
切り替え方法は2種類あり、本体上面のボタンに加えて付属の手元スイッチでも操作できるだ。手元スイッチは面ファスナーでデスク天板の裏や脚部に固定でき、離れた場所に本体を置いても手元で素早く切り替えられる。ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスにも対応し、レシーバーを各ポートに接続して利用する形だ。
対応OSはWindowsとMacで、ドライバ不要のプラグ＆プレイで使える点も特徴だ。通常は電源なしで動作するが、電力不足の際は本体の給電用Type-Cポートに電源をつなぐことで安定動作を補えるという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります