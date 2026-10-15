第82回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報
「Radeon RX 9070 XT 16GB」搭載のゲーミングPCが、なんと25万円台で買えるぞ！
BTOパソコンメーカーのSTORM（ストーム）では、人気のゲーミングPCをお買い得価格で販売する「ゴールデンセール」を開催中だ。
18万円台の比較的手頃なモデルから、ハイスペックなゲーミングPCまでが幅広くラインアップされている。また、最短当日出荷に対応する即納モデルも用意。ゲーミングPCの新規購入や買い替えを検討している人は、この機会にチェックしてみてはいかがだろうか。
ゲーミングPCを購入するなら、なるべく高性能なモデルを選びたいところ。ただし、すべてを高性能なパーツで揃えると、その分、価格も高額になってしまう。
そこで「ゴールデンセール」の中からチェックしたいのが、ゲーミングPC「K2-57X97XT」だ。
「K2-57X97XT」は、比較的手頃な第5世代のCPU「Ryzen 7 5700X」を採用することで価格を抑えつつも、GPUに「Radeon RX 9070 XT 16GB」を搭載し、優れた処理性能を実現したモデルだ。
価格：258,000円
【CPU】Ryzen7 5700X
【GPU】Radeon RX 9070 XT 16GB
【メモリ】DDR4 16GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
Ryzen 7 5700Xは最新世代のCPUではないものの、8コア16スレッドを備え、現在でもさまざまなゲームに対応できる性能を持っている。またメモリーはDDR4ながら16GBとハイグラフィックなゲームにも対応できる容量を搭載し、ストレージには1TB SSD（NVMe）を採用。多くのソフトを余裕を持ってローカルに保存できる容量だ。
25万8000円でRadeon RX 9070 XT 16GB搭載モデルを手に入れられる点は魅力的。WQHDや4Kでゲームを楽しみつつ、購入価格も抑えたい人は、ぜひ「K2-57X97XT」をチェックしてみよう。
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