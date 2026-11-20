買ったら素早く届く！ 最短当日出荷のRTX 5060 Ti搭載ゲーミングPCが22万円台
せっかくゲーミングPCを購入するなら、できるだけ早く手元に届いてほしいもの。注文から出荷までの期間も、製品選びの際に重視したいポイントのひとつだ。
STORM（ストーム）では、最短で注文当日に出荷する「即納モデル」をラインアップしている。
なかでも注目したいのが、売れ筋ランキング1位（11月24日現在）で22万4800円のGKB-PSK57X56TiMだ。AMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Ti（8GB）を組み合わせたモデルで、32GBのメモリー（DDR4）と1TBのNVMe SSDを標準搭載する。
ケースには、2面ガラスパネルが特徴的な「幻界BLACK」を採用。PC内部をダイナミックに見せられるデザインで、LEDの発光パターンをケースのスイッチで変更できるのも楽しいところだ。
なお、即納モデルは営業日の午前9時までに注文および所定の決済手続きが完了すれば、当日に出荷されると案内されている。専用モデルのため、構成のカスタマイズには対応しない。
ゲームをプレーするための性能はもちろん、見た目にもこだわりたい、何よい「なるべく早く」手に入れたい。そんな人におすすめしたい1台だ。
この連載の記事
- 第95回
デジタルわずか1万6500円で、ゲーミングPCを「32GBメモリー」にアップグレードできるキャンペーンを発見！
- 第94回
デジタル1万円台でゲーミングPCを「32GBメモリー」にアップグレードできるなら、買いますか？
- 第93回
デジタル「32GBメモリー」へのアップグレードが、なんと1万6500円。めちゃお得なキャンペーンを発見！
- 第92回
デジタル11月23日まで！ 「32GBメモリー」へのアップグレードが1万6500円のキャンペーン
- 第91回
デジタルキャンペーンを使うと、憧れの「32GB搭載デスクトップPC」がこんなにお買い得！
- 第90回
デジタル買うしかねえ。ゲーミングPCの「32GBメモリー」へのアップグレードが、わずか1万6500円だ！
- 第89回
デジタル今月23日までの特別キャンペーンで「32GBメモリー搭載PC」がめちゃ安い
- 第88回
デジタル「32GB搭載のゲーミングPC」なんて、すごく高いだろうな……と思ったら意外にもリーズナブルな件
- 第87回
デジタルPCのメモリー高騰中だけど、キャンペーンを使えば「32GB搭載マシン」もお得に買えるんだぜ
- 第86回
デジタル1万6500円でPCのメモリーを「16GB→32GB」にアップグレードできるなら、しますよね？
過去記事アーカイブ
- 2010年
- 05月
- 2008年
- 11月