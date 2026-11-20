せっかくゲーミングPCを購入するなら、できるだけ早く手元に届いてほしいもの。注文から出荷までの期間も、製品選びの際に重視したいポイントのひとつだ。

STORM（ストーム）では、最短で注文当日に出荷する「即納モデル」をラインアップしている。

なかでも注目したいのが、売れ筋ランキング1位（11月24日現在）で22万4800円のGKB-PSK57X56TiMだ。AMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Ti（8GB）を組み合わせたモデルで、32GBのメモリー（DDR4）と1TBのNVMe SSDを標準搭載する。

ケースには、2面ガラスパネルが特徴的な「幻界BLACK」を採用。PC内部をダイナミックに見せられるデザインで、LEDの発光パターンをケースのスイッチで変更できるのも楽しいところだ。

なお、即納モデルは営業日の午前9時までに注文および所定の決済手続きが完了すれば、当日に出荷されると案内されている。専用モデルのため、構成のカスタマイズには対応しない。

ゲームをプレーするための性能はもちろん、見た目にもこだわりたい、何よい「なるべく早く」手に入れたい。そんな人におすすめしたい1台だ。