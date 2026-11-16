ゲーミングPCを購入する際、CPUやGPUの性能はもちろんだが、メモリーの容量にもこだわりたい。ゲームをプレーしながらボイスチャットをしたり、ウェブブラウザーを開いたりと、複数のアプリを同時に使用する機会は意外と多いからだ。

メモリーはなるべく多く積みたいけど、購入価格も抑えたい……そんな人に注目してほしいのが、STORM（ストーム）の「GKB-PSK57X56TiM」というモデルだ。現在の販売価格は22万4800円。

CPUには8コア／16スレッドのAMD Ryzen 7 5700X、GPUにはGeForce RTX 5060 Ti（8GB）を採用。メモリーは32GB（DDR4）、ストレージは1TBのNVMe SSDを標準搭載している。

CPUとメモリーにはひと世代前のプラットフォームを採用する一方で、GPUにはGeForce RTX 50シリーズを搭載している。CPUの世代にこだわらず、ゲーム性能と価格のバランスを重視したい人にとって、このスペックは魅力的な選択肢になるだろう。

ゲームはもちろん、写真や動画の編集などにもPCを活用したいという人は、ぜひチェックしてみてほしい。