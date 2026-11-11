BTOパソコンメーカーのSTORM（ストーム）では、対象パソコンのメモリカスタマイズ費用を25%オフにするキャンペーンを開催中だ。

具体的には、16GBメモリー（DDR4）搭載モデルの購入時、通常2万2000円のところ、1万6500円の追加で32GBメモリーへのアップグレードを提供している。

例えばRyzen 7 5700Xを搭載するゲーミングPC「GKB2-57X57」の場合、Ryzen 7 5700X、32GBメモリー（DDR4）、RTX 5070 12GB、1TB SSD（NVMe）という構成で、27万6300円で購入できるぞ！

半導体が高騰する中、この価格で大容量のメモリーにアップグレードできるキャンペーンはとても貴重。ゲーミングPCの軽快な動作に直結するメモリー容量にこだわりたいなら、要チェックのキャンペーンだ！

キャンペーンは、11月23日まで実施予定。ただし、期間中でも早期に終了する可能性があるとのことなので、狙っているモデルがある方は、チャンスを逃さないように！