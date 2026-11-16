ゲーミングPC、みんなはどれを買ってる？ ストームの売れ筋1位は22万円台のこのモデル
ゲーミングPCを購入しようにも、製品のラインアップが豊富すぎて、どれを選べばいいのかわからない……。そんなときに参考にしたいのが、各メーカーの売れ筋ランキングだ。
BTO PCメーカーのSTORM（ストーム）で現在、売れ筋ランキングの1位に輝いているのはGKB-PSK57X56TiM」。現在の価格は22万4800円だ。
このモデルは、CPUにAMD Ryzen 7 5700X、GPUにGeForce RTX 5060 Ti（8GB）を採用しており、メモリーは32GB（DDR4）、ストレージは1TBのNVMe SSDという構成だ。
CPUは8コア／16スレッドのRyzen 7で、GPUはDLSS 4に対応するGeForce RTX 50シリーズ。フルHD環境でのゲームプレーを中心に、さまざまな用途に活用できそうなスペックだ。
2面ガラスパネルを採用した「幻界BLACK」のケースも魅力のひとつ。PC内部のライティングを楽しみたいという人にもぴったりだろう。ゲーミングPC選びに迷っているなら、まずは人気のモデルからチェックしてみてはいかがだろうか。
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