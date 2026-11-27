日本AMDは11月27日、デスクトップPC向けプロセッサー「AMD Ryzen 5 5500F」の国内販売を開始した。国内想定売価は1万6980円（税込）。

「Zen 3」アーキテクチャーを採用したエントリークラスのCPUで、6コア/12スレッド構成、最大ブーストクロックは4.4GHzとなる。対応ソケットはAMD Socket AM4で、既存のAM4環境を流用しつつ、低コストでPCのアップグレードを図りたいユーザーに向けた製品だ。

なお、型番末尾の「F」が示す通り内蔵グラフィックス機能は非搭載となっているため、運用にあたっては別途ビデオカードを用意する必要がある。