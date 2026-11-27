日本AMDは11月27日、デスクトップPC向けプロセッサー「AMD Ryzen 5 5500F」の国内販売を開始した。国内想定売価は1万6980円（税込）。
「Zen 3」アーキテクチャーを採用したエントリークラスのCPUで、6コア/12スレッド構成、最大ブーストクロックは4.4GHzとなる。対応ソケットはAMD Socket AM4で、既存のAM4環境を流用しつつ、低コストでPCのアップグレードを図りたいユーザーに向けた製品だ。
なお、型番末尾の「F」が示す通り内蔵グラフィックス機能は非搭載となっているため、運用にあたっては別途ビデオカードを用意する必要がある。
|AMD Ryzen 5 5500Fのスペック
|製品名
|AMD Ryzen 5 5500F
|アーキテクチャー
|Zen 3
|コア数 / スレッド数
|6コア / 12スレッド
|最大ブーストクロック
|4.4GHz
|L2 キャッシュ / L3 キャッシュ
|3MB / 16MB
|デフォルトTDP
|65W
|対応ソケット
|AMD Socket AM4
|内蔵グラフィックス
|非搭載（別途ビデオカードが必要）
|国内販売価格（税込）
|1万6980円
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