日本一ソフトウェアは10月27日、生活シミュレーションゲーム「ほの暮しの庭」の無料アップデート第2弾を配信開始した。

本作は、彼ヶ津村（かがつむら）という田舎で、畑を耕したり釣りをしたりしつつ住民と交流していくほのぼの生活シミュレーションゲーム。……に、ホラーゲーム「夜廻」要素が加わった作品だ。

7月に発売して以来、販売本数20万本を突破するなど、大きな話題と注目を集めてきた。今回のアップデートでは、待望の「主人公の誕生日イベント」、新農具「種まき機」、新家具「水回り設備シリーズ」などが追加されている。

ユーザーからは「アプデ来たぁ！」「犬が…犬がついに犬小屋に入るように！」「えー、神アプデありがとうございます」「ブランド名変更できる!?」「漢字が使えるのマジ助かる」「アンタ誰ぇ!?」など、喜びの声が寄せられていた（アップデート詳細はこちら）。

実際にプレイしてみたところ、誕生日設定イベントは「2年目以降」かつ「メインシナリオクリア後」が条件。あんしん暮しモードの場合は「2年目」かつ「ナゴが村に住む」が条件とわかった。

ただし、ここで1つの落とし穴がある。誕生日プレゼントをもらう条件は「部屋に入れてくれるくらい仲良くなっていること」（ハート3つ目）だった。誕生日を早く設定したいのはやまやまだが、十分に住民と仲良くなっていない場合は寂しい誕生日を迎えることになるので注意だ。

今後、2027年春には、シナリオ・システム・単発イベント・マップなどを追加する有料DLCの配信も決定している。

すでに結末を見届けた人はもちろん、これからという人もプレイするタイミングとしてバッチリ。ぜひこの機会に話題の《彼ヶ津村》へ入村してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ほの暮しの庭

ジャンル：生活シミュレーション

販売：日本一ソフトウェア

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年7月30日）

価格：

PS5／Switch 2／Steam版：9020円

Switch版：7920円

CERO：C（15歳以上対象）

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