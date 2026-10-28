ソニー、人気ヘッドホンに新色、秋の雰囲気に合った「WH-1000XM6 Olive Gray」

ソニーは10月28日、ワイヤレスヘッドホンの新製品「WH-1000XM6 Olive Gray」を発表した。価格はオープンプライスで、11月13日の発売を予定している。ソニーストアでの直販価格は5万9400円。

WH-1000XM6 Olive Grayは、昨年5月発表の「WH-1000XM6」の新色。海外発表に続き、国内での販売も決定した。秋の季節感にマッチするアースカラーの展開となる。これによって、WH-1000XM6はブラック、プラチナシルバー、ミッドナイトブルー、サンドピンク、サンドストーンを合わせた6色展開となる。

WH-1000XM6は、「統合プロセッサーV2」と「ノイズキャンセリングプロセッサー QN3」により、バランスの取れた高音質と世界最高クラスノイキャンを実現したヘッドホン。

著名なマスタリングエンジニアと共創し、アーティストの想いを届ける高音質を追究。アダプティブNCオプティマイザーにより、常に最適なNC性能を発揮する。360 Upmixfor Cinemaにより、臨場感ある動画視聴が可能で、AI技術を活用した高品質な通話性能、ノイキャンON時に30時間／OFF時には最大40時間のロングバッテリーなども特徴。本体は持ち運びしやすい折りたたみ構造を採用している。

ドライバーユニットは30mmで、ハイレゾワイヤレスLDAC対応、DSEE Extreme搭載。SBC、AAC、LDAC、LC3コーデックに対応する。重量は約254g

ソニーでは、WH-1000Xシリーズの誕生から10周年を記念して、1万円のキャッシュバックキャンペーンも実施する。製品を2026年10月28日から2027年の1月12日の期間に購入し、専用アプリの「Sound Connect」に繋いだ状態で一定期間使用することが応募条件になる。対象機種はWH-1000XM6の各色に加えて、5月に発表された「1000X THE COLLEXION」となる。