NZXT「S5 RGB」採用のarkhiveゲーミングPC、22万9800円から　360mm水冷搭載の3モデル

アークは、BTOゲーミングPCブランド「arkhive」において、NZXTのピラーレスケース「S5 RGB」を採用した新モデル3機種の受注を開始した。販売はパソコンショップアーク秋葉原店舗とアークオンラインストアで行う。価格は229,800円から309,800円で、用途に応じたBTOカスタマイズにも対応するという。
今回のモデルは、フロントと左サイドに強化ガラスパネルを備えた「S5 RGB」を採用し、フレーム一体型の360mmファンによってエアフローを確保する構成だ。標準でARGB対応ケースファン3基を搭載し、最大4基まで追加できるため、冷却強化や発光演出の拡張性も高い。サイズはおよそ幅210×奥行423×高さ482mmとなる。ケースカラーはブラックとホワイトを用意する。
ラインアップは3種類で、AMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060を組み合わせた「GC-A7G56R」が229,800円、AMD Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「GC-A5G56R」が299,800円、Intel Core Ultra 5 250KF PlusとGeForce RTX 5060 Tiを組み合わせた「GC-I7G56R」が309,800円だ。いずれも1TB SSDを備え、メモリーは16GB構成となる。上位GPUとしてRadeon RX 9070 XTやGeForce RTX 5080へのBTOカスタマイズにも対応するという。
CPUクーラーは360mmサイズの水冷モデル、電源は850Wまたは1000Wの80PLUS GOLD認証品を採用し、ハイエンド志向の構成にも余裕を持たせた設計だ。ディスプレイは別売りで、本体のみの販売となる点には注意が必要だ。
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