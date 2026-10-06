RTX 5060搭載で19万9900円！ 32GBメモリー＆1TB SSDを備えるゲーミングPC

BTOパソコンメーカーのSTORM（ストーム）では、人気のゲーミングPCをお買い得価格で販売する「ゴールデンセール」を開催中。Ryzen 7やGeForce RTX 50シリーズ、Radeon RX 9000シリーズなどを搭載したモデルが多数ラインアップ。

18万円台の比較的手頃なモデルから、ハイスペックなゲーミングPCまで幅広く取り揃えている。さらに、最短当日出荷に対応する即納モデルも用意。ゲーミングPCの新規購入や買い替えを検討している人は、この機会にチェックしてみてはいかがだろうか。

ゲーミングPCは高価なイメージがあるが、こうしたセールを活用すれば、20万円以下でもさまざまなゲームを楽しめるモデルが手に入る。ただし、快適にプレイできるかどうかはゲームによって異なるため、遊びたいタイトルの推奨スペックを確認しておくことが重要だ。

そのうえで、ゲームを楽しめる性能はもちろん、見た目にもこだわりたいところ。そんな人に注目してほしいのが「GKB-57X56」だ。

AMD Ryzen 7 5700XとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載したデスクトップPC。32GBのメモリーや1TBのNVMe SSDを備え、ゲームから普段使いまで幅広く対応できる構成となっている。

さらに、透明なパネル越しにRGBライティングを楽しめるPCケースも魅力だ。販売価格は19万9900円（税込）。

Ryzen 7 5700XとRTX 5060を搭載、32GBメモリーも標準装備

GKB-57X56

価格：199,900円

【CPU】Ryzen 7 5700X

【GPU】RTX 5060 8GB

【メモリ】DDR4 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

CPUには、AMDの「Ryzen 7 5700X」を採用。8コア16スレッドのプロセッサーで、ゲームプレイはもちろん、複数のアプリケーションを同時に利用するマルチタスクにも対応する。

グラフィックスには、8GBのビデオメモリーを備える「GeForce RTX 5060」を搭載。フルHD環境でのゲームプレイを中心に、さまざまなタイトルを楽しみたいユーザーに適したGPUだ。描画負荷の高いゲームでも、画質設定や対応タイトルのアップスケーリング機能などを調整することで、快適なプレイを目指せる。

メモリーはDDR4規格の32GBを標準搭載。ゲームを起動しながらWebブラウザーやチャットツールを利用するなど、複数の作業を並行する際にも余裕を持たせた構成だ。DDR4は現行のDDR5より一世代前のメモリー規格だが、ゲーム用途では現在も十分実用的であり、導入コストを抑えやすいというメリットがある。

ストレージには1TBのNVMe SSDを採用。ゲームのインストール先として十分な容量を確保しつつ、OSやアプリケーションの起動もスムーズにできる構成となっている。

RGBライティングが映えるブラックケースを採用

GKB-57X56は、外観にもこだわったモデルだ。ブラックを基調とするPCケースには、内部が見える透明なパネルを採用。ケース内部のパーツやライティングを眺められるデザインとなっている。

製品画像では、前面に縦3基、背面に1基のファンが配置され、紫色のライティングが印象的な仕上がり。落ち着いたブラックの筐体と鮮やかな光の組み合わせは、ゲーミングデスクの雰囲気を演出してくれる。

電源ユニットには、850Wの80PLUS GOLD認証モデルを搭載。十分な電源容量を確保している点も特徴だ。OSはWindows 11 Home 64bitをプリインストールしている。

Ryzen 7 5700XとRTX 5060という組み合わせに加え、DDR4とはいえ32GBメモリーや1TB SSDを標準で備えるGKB-57X56。ゲームを楽しむための基本構成を押さえつつ、見た目にもこだわりたい人にとって、注目の1台といえる。