ASUS ROG、56gの8,000Hz対応マウスとTMR搭載コントローラーを10月30日発売

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドROGから、軽量ゲーミングマウス「ROG Gladius IV Ace」とPCコントローラー「ROG Raikiri II Pro」を発表した。発売日は10月30日で、ROG Gladius IV Aceは右利き用エルゴノミクス形状と56gの軽量ボディ、最大8,000Hzのポーリングレート、最大65,000DPIセンサーを備える製品だ。ROG Raikiri II Proは、TMRジョイスティックや最大8,000Hz対応、フルカラーディスプレイ、着脱式背面ボタンを備えた高性能コントローラーだ。価格はROG Gladius IV Ace Gaming Mouseが26,080円、ROG Raikiri II Pro PC Controllerが37,280円。

ROG Gladius IV Aceは、スポーツ科学に基づく設計思想を採用したワイヤレスマウスだ。付属ウェイトの3g、5g、7gを組み合わせることで71gまで調整でき、7通りの重量バランスを選べる。さらに、ROG SpeedNova 8K Gen IIによる超高速通信と、NVIDIA Reflex対応により、競技性の高いFPSや対戦ゲームで入力遅延を抑えたいユーザーに向く製品だという。カラーはブラックとホワイトが用意される。

ROG Raikiri II Proは、ホットスワップ対応のTMRジョイスティックを搭載し、摩耗に強く低ドリフトな操作感を狙ったコントローラーだ。PC接続時は有線、2.4GHzワイヤレスの両方で最大8,000Hzポーリングレートに対応し、手元のフルカラーディスプレイからはプロファイル切り替えや各種設定を直接行える。最大79時間の連続使用に対応するバッテリーも備え、長時間のプレイでも使いやすい構成だ。

両製品とも、ROGらしい高いカスタマイズ性が特徴になる。マウスはブラウザ上で設定できる「Gear Link」に対応し、コントローラーは交換用キャップや着脱式背面ボタン、デュアルモードトリガーによって操作感を細かく追い込める。発売日は10月30日で、詳細仕様や購入案内はROG Gladius IV AceとROG Raikiri II Proの各製品詳細ページで確認できる。ゲーミングデバイスの反応速度や操作精度を重視するユーザーに注目の新製品だ。