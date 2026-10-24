太っ腹！ ほっかほっか亭で「チキンかつ1枚」無料プレゼント、5日間限定

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は、10月26日から30日までの期間、対象商品を購入した人に「チキンかつ」1枚をプレゼントします。

お値段そのまま「チキンかつ1枚」プレゼント！

「食欲の秋！お客さま還元キャンペーン」として5日間限定でチキンかつプレゼント企画を実施。



対象商品は、「のり弁当」シリーズをはじめ、「しょうが焼弁当」「ソースチキンかつ丼」8品で、お値段そのままで「チキンかつ」1枚をつけて提供します。



（キャンペーンの対象商品）

のり弁当：530円

のり唐揚弁当：630円

のり明太弁当：630円

のりチキンかつ弁当：630円

アジフライのりタル弁当：560円

しょうが焼弁当：590円

ソースチキンかつ丼 チキンかつ（2枚）：500円

ソースチキンかつ丼 チキンかつ（3枚）：600円

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キャンペーンは店頭注文、モバイルオーダー、配達で対象商品を購入した人が対象で、配達代行サービスは対象外となります。

「チキンかつ」は、店内で一枚一枚丁寧に衣を手付けし、カラッと揚げたサクサクの衣とジューシーなお肉の味わいが特徴といいます。



チキンかつが無料でつくって太っ腹！

ほっかほっか亭では、通常メニューとして「ひとくちチキンかつ（1枚）」を税込130円で販売しています。



今回プレゼントされるチキンかつと同じ商品かはわかりませんが、お弁当を買うだけでチキンかつが1枚無料でついてくるとは太っ腹ですね！

お値段そのままでおかずが一品増えるのはうれしいところ。10月26日～30日の5日間限定なので、この機会に利用してみては。



・開始日：2026年10月26日

・終了日：2026年10月30日

（※文中の価格はすべて税込）