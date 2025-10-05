ゲーミングPCにゴールドという選択肢！ Ryzen 7 7800X3D＆RX 9070 XT搭載、性能も見た目もこだわった1台

BTOパソコンメーカーのSTORM（ストーム）では、人気のゲーミングPCをお買い得価格で販売する「ゴールデンセール」を開催中。Ryzen 7やGeForce RTX 50シリーズ、Radeon RX 9000シリーズなどを搭載したモデルが多数ラインアップ。

18万円台の比較的手頃なモデルから、ハイスペックなゲーミングPCまで幅広く取り揃えている。さらに、最短当日出荷に対応する即納モデルも用意。ゲーミングPCの新規購入や買い替えを検討している人は、この機会にチェックしてみてはいかがだろうか。

さて、「ゴールデンセール」というくらいだから、ゴールデンに輝くゲーミングPCを選びたいというのが人情というもの。

そこで候補に上がってくるのが「GKG-PSK78X3D97XT」。CPUにRyzen 7 7800X3D、GPUにRadeon RX 9070 XTを搭載し、ゲームを本格的に楽しめるスペックを備えている。価格は34万9800円だ。

高性能CPUとGPUを組み合わせた充実のスペック

GKG-PSK78X3D97XT

価格：349,800円

【CPU】Ryzen7 7800X3D

【GPU】Radeon RX 9070 XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

まずは基本スペックを見ていこう。CPUに搭載しているのは、AMDのRyzen 7 7800X3D。8コア／16スレッド構成のプロセッサーで、独自の「3D V-Cache」技術によって大容量のキャッシュメモリーを備えている。ゲーム性能の高さに定評があるCPUだけに、さまざまなタイトルを快適にプレイしたい人にとって、心強い存在だ。

GPUには、AMDのRadeon RX 9070 XTを採用。16GBのビデオメモリーを搭載しており、フルHDはもちろん、WQHDなどの高解像度ゲーミングにも対応できる性能が魅力だ。グラフィックスの美しいゲームをじっくり楽しみたい人や、描画負荷の高いタイトルをプレイする人にも注目してほしい構成となっている。

さらに、DDR5メモリーを32GB搭載。ゲームをプレイしながらブラウザーを開いたり、チャットツールを利用したりといった使い方にも対応しやすい容量だ。ストレージには1TBのNVMe SSDを採用しているため、容量の大きなゲームを複数インストールして楽しむこともできる。OSはWindows 11 Homeだ。

ゴールドで統一された筐体と液晶付き水冷クーラーが魅力

採用しているPCケースは、ゴールドカラーのMSI「MAG PANO M100R PZ GOLD」。デスク周りの見た目を重視するなら、こうしたカラーリングも面白い選択肢ではないだろうか。

CPUクーラーには、STORMの「ST-AIO240_MAX GOLD」を搭載している。こちらは大画面の液晶を備えた簡易水冷クーラーで、PC内部のデザインにもこだわった仕様。ゴールドの筐体と組み合わせることで、一般的なゲーミングPCとは異なる雰囲気を演出している。

無線LANやBluetoothに対応したマザーボードを採用している点もポイント。電源ユニットは850Wの80PLUS GOLD認証モデルとなっており、基本的な装備も充実している。ゲームを楽しむための性能はもちろん、PCそのものの見た目にも満足感を求める人に向いたモデルといえるだろう。。

カスタマイズ不要なら即納モデルという選択肢もアリ

「GKG-PSK78X3D97XT」は即納モデルとして販売されている。営業日の午前9時までに注文し、銀行振込の入金、またはショッピングクレジットの審査が完了していれば、当日発送に対応。土日祝日を挟む場合は翌営業日の発送となる。

即納専用モデルのため、パーツ構成のカスタマイズはできない。CPUやGPU、メモリーなどを自由に選びたい人には不向きだが、標準スペックで満足できるなら、構成に悩まず購入できるのはメリットだ。

価格は34万9800円。Ryzen 7 7800X3DとRadeon RX 9070 XTによる本格的なゲーム性能、32GBメモリーと1TB SSDの余裕ある構成、そして何より印象的なゴールドのデザイン。性能だけでなく、デスクに置いたときの存在感まで重視したい人は、ぜひ候補に入れてみてはいかがだろうか。