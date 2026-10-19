Crowxis、Radeon RX 9000シリーズ搭載グラフィックボード5製品を10月23日発売

シー・エフ・デー販売は、PCパーツブランド「Crowxis」から、AMD Radeon RX 9000シリーズを搭載したグラフィックボード5製品を10月23日に発売する。ラインナップは、Radeon RX 9070 XT搭載のトリプルファンモデル、Radeon RX 9070 GRE搭載のトリプルファンモデル、さらにRadeon RX 9060 XT搭載のデュアルファンモデル3製品だ。価格はRX 9070 XTが129,800円前後、RX 9070 GREが99,800円前後、RX 9060 XTは86,800円前後から64,800円前後の見込み。

今回の製品群は、独自のリングブレード設計を採用したトリプルファンまたはデュアルファンによる冷却機構を備え、GPU温度に応じてファンを自動制御するセミファンレス機能も搭載する。GPUに直接接触する銅製ベースと、日本製デュアルボールベアリングの採用により、放熱性と耐久性の両立を図る構成だ。Radeon RX 9060 XT搭載モデルは16GB版と8GB版、さらにブラックとホワイトの本体カラーを選べるため、PCケースや用途に合わせた選択がしやすい点も特徴だ。

最上位のCXA-RX9070XT-16G/TF/BKは、Boostクロック2970MHz、16GB GDDR6メモリ、DisplayPort 2.1a×3とHDMI 2.1b×1を備える。CXA-RX9070GRE-12G/TF/BKは、Boostクロック2790MHz、12GB GDDR6メモリを搭載する。いずれも保証期間は2年で、発売予定日は10月23日となる。

Crowxisの新シリーズは、性能志向のRX 9070 XTから、サイズと価格のバランスを意識したRX 9060 XTまで揃えたことで、幅広いユーザーに向けた選択肢を提示する製品群だ。