サンワサプライ、壁面・デスク下に設置できる19インチHUB収納キャビネット「CP-HBシリーズ」発売

サンワサプライは、スイッチングハブやネットワーク機器をデスク下や壁面に省スペースで収納できる19インチHUB収納キャビネット「CP-HBシリーズ」6サイズを発売した。オフィスや設備管理現場での配線整理と機器保護を両立する製品で、価格は75,900円から93,280円までとなる。

CP-HBシリーズは、幅420・500・650mm、奥行150・200mmの組み合わせで全6モデルを展開する19インチ規格対応の収納キャビネットだ。アクリル窓で扉を開けずに内部の動作状況を確認でき、放熱用スリットを備えることで機器の熱を逃がしやすい構造とする。前面、側面、支柱は取り外し可能で、配線作業や保守点検をしやすい点も特徴だ。

設置方法は床置きと壁面設置の双方に対応し、デスク下や限られたスペースでも運用しやすい。上面には別売りの放熱ファンを追加でき、高速タイプのCP-FANS-Tと静音タイプのCP-SFANS-Tが用意される。上面、底面、背面にはケーブル口を備え、配線経路を柔軟に選べるほか、右開き・左開きの切り替えにも対応する。

そのほか、表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施し、壁面になじみやすいライトグレーを採用する。パネル2か所に鍵を備えてセキュリティ性を高め、床置き時には転倒を防ぐフラットバーを取り付ける仕様だ。品名は「19インチHUB収納キャビネット」で、品番はCP-HB422ULGY、CP-HB423ULGY、CP-HB502ULGY、CP-HB503ULGY、CP-HB652ULGY、CP-HB653ULGYの6種類となる。