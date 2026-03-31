ASUS「ProArt P16」「ProArt P14」予約開始、NVIDIA RTX Spark N1X搭載のAIノートPC

ASUS JAPANは10月14日、クリエイター向けプレミアムブランド「ProArt」シリーズから、次世代AIノートPC「ProArt P16 (H7607)」と「ProArt P14 (H7407)」の2製品4モデルの予約開始を発表した。本日より順次予約受付を始め、10月23日より順次発売する。

ProArt P16とProArt P14は、NVIDIA Blackwell RTX GPUとNVIDIA Grace CPUを統合した「NVIDIA RTX Spark N1X」を搭載することが最大の特徴だ。最大1ペタフロップスのAI性能により、ローカル環境での生成AI処理、大規模AIモデルの活用、動画編集、3Dレンダリングなどの重いワークフローを支える設計だ。CPUとGPUが高速なユニファイドメモリを共有するため、データ転送の負荷を抑えながら処理を進めやすい点も実務向きだ。

ラインアップは、広い作業領域を確保しやすい16型のProArt P16と、持ち運びやすさに配慮した14型のProArt P14で構成される。カラーはナノブラックとネオホワイトの2色を用意し、筐体はCNC加工による高品質な仕上げだ。ナノブラックは指紋が付きにくい落ち着いた質感、ネオホワイトはサンドブラスト加工による洗練された表情が特徴となる。

機能面では、ASUS独自のAI対応アプリ「Story Cube」を搭載し、写真や動画の自動整理・分類を行うことで素材管理を効率化する。また、AI発想支援ツール「MuseTree」も備え、テキストや画像をもとにアイデアを視覚化しやすい。対応アプリはAdobe Creative Cloud、DaVinci Resolve、Blender、CapCut、ComfyUIなどで、クリエイティブ制作からAI活用まで幅広く想定した構成だ。購入はASUS公式オンラインストアのASUS Store、およびアプライド、Amazon.co.jp、エディオン、ケーズデンキ、コジマ、Joshin、ソフマップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラなどの販売予定パートナーから行う形だ。