ASUS、PC周辺機器8製品13モデル発売！ 100W・3台同時充電器やProArt新製品

ASUS JAPANは9月18日、ASUSブランドおよびプロクリエイターブランド「ProArt」から、マウスやキーボード、マウスパッド、バックパック、スタイラスペン、充電器などのPC周辺機器アクセサリ8製品13モデルを発売すると発表した。

注目製品のひとつは、Microsoft Pen Protocol 2.6に対応した「ASUS Pen 3.0 SA205H」だ。4096段階の筆圧検知、傾き検知、パームリジェクションに加え、ハプティックフィードバックにも対応し、描画や手書きメモの精度を高める。付属のワイヤレス充電器で素早く充電できるため、思いついたアイデアをすぐ形にしやすい。

そのほかにも、最大100W出力で3台同時充電に対応する「ASUS 100W USB-C GaN Charger」、幅900mm×奥行400mmの大型サイズとA4サイズをそろえる「ASUS PS102 Mouse Pad」、最大3台のデバイスにペアリングできる薄型ワイヤレスキーボード「ASUS Marshmallow Keyboard KW100」などが並ぶ。移動を意識した「ASUS AP4600 Backpack」や、撥水・耐傷性素材を採用した「ProArt Backpack PP2600」も用意され、在宅ワークから外出先までをカバーする構成だ。

クリエイティブ用途を強く意識したProArtシリーズでは、「ProArt Mouse MD301」と「ProArt Keyboard KD300」が中核になる。MD301は交換可能な左右ボタンスイッチ、8000dpiセンサー、最大5台のマルチデバイス接続に対応し、KD300は65%レイアウトの薄型設計に加え、ASUS RX Red ロープロファイル光学スイッチとタッチ式コントロールバーを備える。どちらも作業効率と操作性の両立を狙ったモデルだ。