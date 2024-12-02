最大30時間駆動の有機ELノートPC　ASUS「Vivobook S14／S16」は薄型軽量にも注目

ASUS JAPANは10月28日、日常作業からAI処理、クリエイティブ用途まで幅広くこなせる新型ノートPC「ASUS Vivobook S16(S5608)」と「ASUS Vivobook S14(S5408)」を発表した。発売は10月28日より順次開始し、ASUS Store向けではS16が4モデル、S14が5モデルの計9モデルを展開する。

両製品は、8コア・8スレッドのSnapdragon X X1-26-101プロセッサーと、最大45TOPSの性能を持つQualcomm Hexagon NPUを搭載する。AI処理を端末内で効率よく実行しやすく、CopilotキーからMicrosoftのAIアシスタントも呼び出せる設計だ。メモリは8GBまたは16GBのLPDDR5X、ストレージは256GBまたは512GBを用意し、マルチタスクにも対応するという。

携帯性も大きな特徴だ。ASUS Vivobook S14(S5408)は約1.28kg、最薄部1.49cmの薄型軽量設計で、ASUS Vivobook S16(S5608)は約1.6kgながら大画面を確保する。両機種ともフルメタルボディを採用し、MIL-STD 810H準拠のテストをクリアした耐久性も備える。有機ELディスプレイは16:10比率のWUXGA解像度で、S16は16型、S14は14型を採用し、DCI-P3 100%の広色域と高コントラスト表示により映像や写真を鮮やかに映し出す仕様だ。

バッテリー駆動時間は最大30時間としており、68WのType-C充電アダプターで約49分で最大60%まで充電できる急速充電にも対応する。インターフェースはUSB Type-Cを2基、USB Type-Aを2基、HDMI、ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャックを搭載し、変換アダプターなしで周辺機器をつなぎやすい。さらに、GlideX、ScreenXpert、StoryCube、MyASUSなどの独自アプリに加え、双方向のAIノイズキャンセリング機能やASUS OLED Care、あんしん保証サービスにも対応するなど、日常使いを幅広く支える内容となっている。