ASUS「ROG XBOX Ally X20」10月16日発売、7.4型有機EL搭載で25万8800円

ASUS JAPANは、ROGブランド設立20周年を記念したポータブルゲーム機「ROG XBOX Ally X20」と、特別付属品をまとめた「ROG XBOX Ally X20 Bundle」を10月16日に発売する。価格はROG XBOX Ally X20が25万8800円、Bundleが44万2800円で、購入はASUS公式オンラインストア、ASUS Store販売パートナー、Amazon.co.jp、エディオン、ケーズデンキ、コジマ、Joshin、ソフマップ、パソコン工房、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラで行えるという。

ROG XBOX Ally X20は、AMD Ryzen AI Z2 Extremeプロセッサ、LPDDR5X-8000 24GBメモリ、M.2 2280 SSD 1TBを搭載し、AAA級タイトルも視野に入れた高性能設計となる。シリーズ初の7.4型有機ELディスプレイ「ROG Nebula HDRディスプレイ」は、120Hz駆動、0.2ms応答、最大輝度1400nits、VESA DisplayHDR 1400認証、FreeSync Premium Pro with VRR、Dolby Vision対応により、鮮やかで滑らかな映像表示を実現する。

操作面では、新たにTMRジョイスティックと可変式D-Padを採用し、4方向入力と8方向入力を切り替えられる。再設計されたABXYボタンや、人間工学に基づくエルゴノミクスデザイン、ラバーグリップも備え、長時間プレイ時の負担軽減を狙う。さらに、起動直後からXboxモードで扱える点や、Armoury Crate SEによる設定調整、Windows Hello対応の指紋認証センサー、USB4とUSB 3.2 Type-C、microSD Express対応カードリーダーなど、携帯機としての実用性も高めている。

加えて、ROG XBOX Ally X20 Bundleは、本体にゲーミングARグラス「ROG XREAL R1 Edition 20」、ペリカン製プロテクターケース、dbrand製Killswitchアクセサリを同梱する特別モデルだ。ARグラス使用時は最大171インチ相当の仮想スクリーンを楽しめるとしており、携帯ゲームの没入感を重視するユーザーに向く。なお、10月16日には別売アクセサリ「ROG Bulwark Dock DG310」も発売される。