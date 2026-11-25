アルミユニボディに3K･OLEDで13万円台＝インテル・AMDが選べる14型モバイルノートPC「ASUS ExpertBook」4モデル34製品を発表!!
2026年11月25日 11時00分更新
ASUSは「ExpertBook」シリーズの新製品として、4モデル全34製品を発表した。
「ExpertBook A7」シリーズは携帯性を備えたフラグシップモデルで、「ExpertBook P1」シリーズは導入しやすさと信頼性を両立させたスタンダードモデルだ。
ExpertBook A7シリーズは、航空宇宙グレードの6000系アルミニウムを単一素材からCNC削り出しで仕上げたオールメタルボディを採用。最薄部11.85mm、軽さ約1.23kgという薄型軽量ボディでありながら、画面占有率90%の14型 3Kノングレア有機ELディスプレイを搭載。プロセッサーにはインテル Core シリーズ3とAMD Ryzen AI 300 シリーズの2系統を用意する。大容量65Whバッテリーを内蔵し、インテルモデルで最大26時間、AMDモデルで最大21時間の長時間バッテリー駆動を実現している。
ExpertBook P1シリーズは、14型と15.6型で、標準で16GBのDDR4メモリーを搭載し、最大64GBまでの拡張に対応するほか、PCI Express 4.0 x4接続のSSDやRAID構成をサポートする。
全シリーズ共通の特長として、米国軍事規格（MIL-STD-810H）に準拠した堅牢性試験をクリアしているほか、落下や水没、ウイルス感染などあらゆるトラブルに対応する「ASUSのあんしん保証」をサポートする。
価格は以下の通りで、全モデル11月25日より順次発売および予約開始となる（一部モデル構成は2027年1月以降発売予定）。
・ASUS ExpertBook A7(A7406CMA)
13万9800円〜26万9800円
・ASUS ExpertBook A7(AM7406CKA)
19万9800円〜26万9800円
・ASUS ExpertBook P1(P1503CVAY)
12万9800円〜17万9800円
・ASUS ExpertBook P1(P1403CVAY)
12万9800円〜17万9800円
Core 300シリーズ搭載のフラッグシップが13万円台から
ExpertBook A7(A7406CMA)
CPUにはインテルのCore 7 350またはCore 5 320を採用。メインメモリーはLPDDR5X-7467でオンボードに16GBまたは8GB搭載する。ストレージはNVMe/M.2 SSDで512GB（PCIe 4.0 x4)、256GB（PCIe 3.0 x4）を備える。ボディーカラーはエクリプスブラックとルナーシルバーの2色で、Microsoft Officeの有無も選択可能だ。
ディスプレーはアスペクト比16:10の14.0型 ノングレア 有機EL（OLED）パネルを搭載し、解像度は3K（2880×1800ドット）、リフレッシュレートは120Hzに対応。
インターフェースはHDMI、USB3.2 Type-C（Gen2/Power Delivery対応）×2、USB3.2 Type-A（Gen1）、コンボジャック、Kensingtonナノセキュリティスロットを装備する。
バッテリー駆動時間は約17.6時間(動画)/約21.4時間(アイドル)で、本体サイズは突起部を除き311.1×214.9×10～11.8mmで、重量は約1.23kgである。
AMD Ryzen AI 300搭載のフラッグシップ
ExpertBook A7(AM7406CKA)
CPUにはAMD Ryzen AI 7 345（6コア/12スレッド）またはAMD Ryzen AI 5 330（4コア/8スレッド）を採用し、最大50 TOPSのNPUパフォーマンスを持つ。メインメモリーはLPDDR5X-8000規格のオンボードメモリを16GB搭載。SSDにはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe/M.2 SSDを512GB搭載する。こちらはエクリプスブラックのみとなる。
ディスプレーは14.0型ノングレア有機EL（OLED）で2880×1800ドット（120Hz）。インターフェースはHDMI、USB4（Type-C/Power Delivery対応）×2、USB3.2 Type-A（Gen1）、コンボジャック、Kensingtonナノセキュリティスロットを備える。
バッテリー駆動時間は約13.1時間(動画) /約17.2時間(アイドル)で、本体サイズは311.1×214.9×10～11.8mmで、重量は約1.2kg（モデル構成により約1.23kg）である。
15.6型大画面のスタンダードノート
ExpertBook P1(P1503CVAY)
CPUにはインテルのCore 7 240H またはCore 5 210Hを搭載する。メインメモリーはDDR4-2666を標準で16GB搭載し、最大64GBまでの拡張に対応する。SSDはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe/M.2 SSDを512GBまたは256GB搭載する。
ディスプレーは15.6型ワイド ノングレア TFTカラー液晶パネルを採用し、解像度はフルHD（1920×1080ドット）で60Hz。
インターフェースはHDMI、USB3.2 Type-C（Gen2/Power Delivery対応）×2、USB3.2 Type-A（Gen1）×2、コンボジャック、Kensingtonナノセキュリティスロットを配置。テンキー付きの102キー日本語キーボードを備える。
バッテリー駆動時間は約5.4時間(動画)/約9.5時間(アイドル)、本体サイズは359.5×232.2×19.9mmで、重量は約1.64kgである。
14.0型ディスプレイのスタンダードモデル
ExpertBook P1(P1403CVAY)
CPUにはインテル Core 7 240H または Core 5 210Hを搭載する。メインメモリーはDDR4-2666を標準16GB搭載し、最大64GBまでのメモリ拡張が可能。ストレージは512GBまたは256GB のPCIe 4.0 x4接続のNVMe/M.2 SSDを装備。
ディスプレーは14.0型ワイド ノングレア TFTカラー液晶で、解像度はフルHDで1920×1080ドット、60Hzである。
インターフェースはHDMI、USB3.2 Type-C（Gen2/Power Delivery対応）×2、USB3.2 Type-A（Gen1）×2、コンボジャック、Kensingtonナノセキュリティスロットを装備する。
バッテリー駆動時間は約5.7時間(動画)/約9.7時間(アイドル)、本体サイズは324.5×214.4×19.7mmで、重量は約1.43kgである。
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