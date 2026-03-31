最大1ペタフロップスをノートPCに。ASUS「ProArt P16／P14」日本展開へ

ASUS JAPANは10月8日、クリエイター向けプレミアムブランド「ProArt」シリーズから、次世代AIノートPC「ProArt P16 (H7607)」と「ProArt P14 (H7407)」の日本取り扱いを発表した。発売は10月下旬以降を予定している。購入はASUS公式オンラインストア「ASUS Store」およびアプライド、Amazon.co.jp、エディオン、ケーズデンキ、コジマ、Joshin、ソフマップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラなどの販売予定パートナーを通じて行うという。

両機種の最大の特徴は、NVIDIA Blackwell RTX GPUとNVIDIA Grace CPU、ユニファイドメモリを統合した「NVIDIA RTX Spark N1X」を搭載する点にある。最大1ペタフロップスのAI性能をうたい、ローカル環境での生成AI処理やAIエージェントの活用、動画編集、3Dレンダリングといった負荷の高い作業を想定した設計だ。128GBユニファイドメモリを備えるモデルも用意し、大規模AIモデルや大容量データを扱う用途にも対応するという。

ラインアップは16型のProArt P16と14型のProArt P14の2種類で、制作スタイルに応じて選べる構成だ。カラーはナノブラックとネオホワイトの2色を用意し、筐体にはCNC加工による高品質な仕上げを採用。ナノブラックは指紋が付きにくく、ネオホワイトはサンドブラスト加工による洗練された質感が特徴だ。

機能面では、ASUS独自のAI対応アプリ「Story Cube」と、AI発想支援ツール「MuseTree」を搭載する。Story Cubeは写真や動画をAIが自動整理・分類し、必要な素材へ素早くアクセスできるアプリだ。MuseTreeはテキストや画像をもとに発想を広げる生成AIツールで、デザイン制作やイラスト、コンセプトアートの制作支援に役立つ。ASUSは両機種について、クリエイターやデベロッパーの制作環境を次世代へ押し上げる製品だとしている。