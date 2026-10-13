サンワダイレクト、最大10Gbps対応のセルフパワーUSB Type-Cハブ2機種を発売

サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」は、最大10Gbpsの高速転送と最大82WのPC給電に対応したセルフパワーUSB Type-Cハブ「400-HUBCP60GM」と「400-HUBCPC61GM」を発売した。価格は400-HUBCP60GMが6,800円（税抜）、400-HUBCPC61GMが7,255円（税抜）だ。

400-HUBCP60GMはUSB Type-C×3、USB-A×4の計7ポートを備え、400-HUBCPC61GMはUSB Type-C×4、USB-A×4に加えてSD・microSDカードスロットを搭載する。薄型ノートパソコンで不足しがちなポートを増設し、マウス、キーボード、外付けSSD、カードメディアなどを一括接続できる構成だ。最大10Gbpsの高速通信に対応し、データ転送を手早くこなせる点も特徴となる。

電源面では、付属のACアダプタを使うセルフパワー方式を採用する。パソコン本体のUSBポートからの給電に頼らず、複数機器を安定して接続できるため、外付けストレージのように電力を必要とする周辺機器でも使いやすい。さらにUSB PD入力に対応し、対応ノートパソコンへ最大82Wで給電できるため、作業中に充電用ポートをふさぎにくい設計だ。

加えて、最大20W出力のUSB Type-Cポートを備え、スマートフォンやタブレットの充電も1台でまとめられる。ポートキャップも付属し、使わない端子へのホコリの侵入を抑えやすい。購入はサンワダイレクト本店のほか、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、au Pay マーケット店、Amazon店で可能だ。