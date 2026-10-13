CORSAIR「iCUE LINK TITAN II RX」水冷CPUクーラー発表　5インチLCD搭載モデルと静音ファン登場

アスクは、CORSAIR社製の水冷一体型CPUクーラー「iCUE LINK TITAN II RX LCD」シリーズと「iCUE LINK TITAN II RX RGB」シリーズ、水冷一体型CPUクーラー用アクセサリ「iCUE LINK LCD Screen Module」シリーズ、静音ファン「iCUE LINK RX II RGB」シリーズの計14製品を発表した。



発売時期は10月15日から順次で、価格は「iCUE LINK TITAN II 360 RX LCD Black/White」が各色39,980円前後、「iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB Black/White」が各色28,780円前後、「iCUE LINK 5" LCD Screen Module Black/White」が各色18,480円前後、「iCUE LINK RX120 II RGB Fan Expansion Black/White」が各色5,280円前後、「iCUE LINK RX140 II RGB Fan Expansion Black/White」が各色5,980円前後、「iCUE LINK RX360 II Unified Frame RGB Fans Starter Kit Black/White」が各色15,480円前後、「iCUE LINK RX360 II Unified Frame RGB Fans Expansion Black/White」が各色9,780円前後の見込み。

注目は、360mmラジエーターを備えるCPUクーラーと、後付けで5インチLCDを追加できるモジュールの投入だ。TITAN II RX LCDシリーズはポンプヘッドに5インチLCDパネルを搭載し、温度などのシステム情報や画像、GIFアニメーション、iCUEウィジェットを表示できる。LCD Screen Moduleシリーズは、既存の「iCUE LINK TITAN」シリーズ向けに工具不要で装着でき、IPS方式の5インチディスプレイと冷却ファンを追加できる仕様となっている。

冷却性能の中核となるのはFlowDrive 2ポンプ。10枚羽根のクローズドインペラー設計により高い流量と耐久性を両立し、薄型化した銅製コールドプレートで熱を効率よく受け止める設計という。一体型フレームの静音ファンも採用し、配線をまとめやすい点も特徴だ。

ファン製品の「iCUE LINK RX II RGB」シリーズは、静音性とエアフローのバランスを重視したモデル。AIRGUIDEテクノロジーと磁気ドームベアリングを採用し、低回転でも十分な冷却性能を狙う。360mmモデルはスターターキットと拡張キットを用意し、iCUE LINKシステムハブと接続して複数デバイスを同期・管理できる構成だ。