「子どもたちに本物を見せたい」そんなパパ、ママへ。金属の姿が変わる瞬間を見に高岡へ行く

金属が姿を変える瞬間を、間近で見たことがありますか？

お気に入りのカップや小さなお皿が、どうやって誕生しているのか。その過程を知りつつ手にした品には、お店に並んだ商品から選ぶのとは違った、特別な愛着を感じることができると思います。そんな品々が生まれる過程を目にすることができる、普段は入れない工場に迷い込んだような、ワクワクするライブ感を、大人も童心に帰って楽しめるイベントが開催されます。

まるで巨大な工房！ 職人の息づかいを間近に感じる「一坪ファクトリィ」

2026年10月24日（土）・25日（日）、400年以上の歴史を誇るものづくりのまち・富山県高岡市で、全国の伝統産業の職人やクラフト作家が集う「産地の勧業博覧会 ツギノテ」が開かれます。完成品に加え、挑戦の途中経過や新たな試みも並びます。

ワンフロアを丸ごと使う「一坪ファクトリィエリア」には、70社の技術が集結します。高岡の銅器や漆器、彫金、木工、和紙など、手仕事を間近で見学できます。「マーケットエリア」には全国55のブランドが並び、オンライン限定の器や雑貨を手に取って選べます。フードエリアでは地元グルメも味わえます。

体験プログラムは全27種類のワークショップです。陶芸のろくろ、錫100％の葉っぱづくり、オリジナルキーホルダー制作などに挑戦できます。端材で自由に工作できるキッズエリア「つくルーム」や、食文化と工芸が融合した「工芸寿司皿」の展示もあります。

秋の週末、手仕事のぬくもりにふれに、高岡へ。作り手との会話から、これからの暮らしをもっと好きになる一品が見つかるかもしれません。

産地の勧業博覧会 ツギノテ

●開催日：2026年10月24日（土）・25日（日）

●会場：高岡市営高岡中央駐車場

●住所：富山県高岡市下関町6丁目11入場料

●料金：無料 ※入場にはWEB登録が必要です