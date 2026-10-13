CFD販売、ColorfulのRTX 5060/3060搭載デュアルファンGPUを発売

シー・エフ・デー販売は、代理店を務めるColorfulブランドの新製品として、NVIDIA GeForce RTX 5060搭載の「Colorful GeForce RTX 5060 Battle AX DUO 8GB-V」と、NVIDIA GeForce RTX 3060搭載の「Colorful GeForce RTX 3060 Battle AX DUO 12GB-V」を発売した。価格は前者が82,800円前後、後者が69,800円前後の見込み。
「Colorful GeForce RTX 5060 Battle AX DUO 8GB-V」は、8GB GDDR7メモリと最大2,497MHzのブーストクロックに対応するミドルクラスGPUだ。大型ヒートシンクフィン、メタルバックプレート、リング形状ファンを組み合わせたAxe冷却システムを採用し、デュアルボールベアリングとスマートオートストップ機能を備えたデュアルファンにより、静音性と冷却効率の両立を狙う設計となる。さらに、ニッケルメッキ銅製ベースとリフローはんだ付け技術で放熱性能を高め、Battle-Axe RGBライティングと監視・制御用ソフト「iGame Center」にも対応する。
RTX 5060モデルの主な仕様は、メモリサイズが8GB、メモリ規格がGDDR7、メモリ速度が28Gbps、メモリビット幅が128bitとなる。映像出力はDisplayPort 2.1b×3、HDMI 2.1b×1を備え、保証期間は2年だ。
もう一方の「Colorful GeForce RTX 3060 Battle AX DUO 12GB-V」は、12GB GDDR6メモリと最大1,777MHzのブーストクロックに対応するRTX 30シリーズの入門向けモデルだ。3,584基のCUDAコアと5+2フェーズ電源設計で安定動作を狙い、シングル8ピン補助電源コネクタを採用。メタルバックプレートで基板を補強しつつ冷却性も高め、ブラックとレッドを基調にシルバーのメタルラインを加えた外観も特徴となる。
RTX 3060モデルの仕様は、メモリサイズが12GB、メモリ規格がGDDR6、メモリ速度が15Gbps、メモリビット幅が192bitとなる。映像出力はDisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1×1で、保証期間は2年だ。
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