NZXT、ピラーレスPCケース「S5 RGB」を10月15日発売　斜め配置ファン搭載で8,980円

NZXT, Inc.は10月8日、日本市場向けにピラーレスPCケース「S5 RGB」を発表した。発売日は10月15日で、価格は8,980円だ。型番はホワイトがCC-S51FW-01、ブラックがCC-S51FB-01となる。対応マザーボードはATX、microATX、Mini-ITXで、サイズはおよそ幅210×奥行423×高さ482mm、重量は6.14kgとなる。

S5 RGBの最大の特徴は、内部を見せるピラーレスデザインと、グラフィックスカードへ外気を直接送り込める斜め配置ファンにある。底部前方のファン位置を斜めにすることで、GPU周辺の冷却を効率化しつつ、見た目の美しさも両立する構成だ。右側面には3基のLEDファンを一体化した3連結シングルフレームLEDファンを標準搭載し、組み立て直後からライティング演出を楽しめる。

内部スペースにも余裕があり、グラフィックスカードは長さ415mmまで、CPUクーラーは高さ162mmまで、電源ユニットは奥行き200mmまで対応する。上部には360mmサイズまでの水冷ラジエータを装着でき、ファンとラジエータの合計厚は53mmまで許容する。さらに、フロントパネルと左右のサイドパネルは工具なしで外せるツールレスデザインを採用しており、ケーブル調整やメンテナンスをしやすい点も魅力だ。

インターフェースはUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、3.5mmミニジャック（4極）×1を備える。ドライブベイは3.5インチ×1、2.5インチ×1、拡張スロットは7基だ。なお、標準搭載のLEDファンは4ピンPWM/3ピン5V汎用ARGB LED仕様で、NZXT CAMには非対応となる。