レースアンバサダーとして活躍し、「ミスFLASH 2025」グランプリにも輝いた葵 成美（あおい・なるみ）さんが、3rd DVD「透明な恋心」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：125分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月27日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今年はサーキットの仕事から離れ、グラビア活動に力を入れながら、西口プロレスのリングガールユニット「西口向上委員会」などで人気を集める葵さん。GW期間中に千葉県で撮影された3rd DVDは、道端で倒れていた男性（＝視聴者）を介抱するところから始まる物語である。

――おもしろいですね。

【葵 成美】 役柄としてはナースを演じていて、目を覚ました男性が私に対して抱いている妄想が展開される流れになっています。白衣を着ておでこで熱を測ったり、海で追いかけっこをしたり、お風呂で体を洗ってあげたりしました。

――オススメは？

【葵 成美】 朝ベッドで起こしてあげるシーンです。現場でヘアメイクさんに前髪をぱっつんに切っていただき、かなり幼いビジュアルになっているのがポイント。可愛い雰囲気を楽しんでもらえると思います。

――大人っぽい一面が出せたところは？

【葵 成美】 色気という点では、寝室でレオタードみたいな黒の衣装で魅せるシーンかな。セリフは特にないのですが、しっとりと憂いのある表情に力を入れたので注目してほしいです。

――作中ではナース役ですが、本当の葵さんはどんなタイプ？

【葵 成美】 実際の私は……がっつり面倒を見てほしいタイプです。朝起こしてもらうところから、ご飯作りや洗濯、掃除まで全部やってほしいくらい。もちろん、私もできるだけ手伝います（笑）。

これからもグラビア活動は続けるとのことだが、レースアンバサダーについても「来シーズンにまたチャレンジする方向で考えています」とうれしいコメント。西口向上委員会も年末にかけて盛り上がる仕掛けがあるようなので、目が離せない日々が続きそうだ。