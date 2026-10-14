アイドルグループ「ダイバーサバイバー」のきゅーとぴんく（ピンク色）担当。「ミスヤングチャンピオン 2026」で準グランプリにも輝いた可愛なの（かわい・なの）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年10月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを9月21日、神保町の書泉グランデで開催した。

Creamに登場するのは今回が初めてだが、クラシカルなセーラー服と、紺色ネクタイ＆チェック柄スカートという2種類の制服姿を披露しているのが見どころ。イベント参加特典としては、特製フォトパネル（5冊購入）とアクリルキーホルダー（7冊購入）が用意された。

――初掲載の気持ちから聞かせてください。

【可愛なの】 ずっと「ハニースパイスRe.」の宮花もも（みやはな・もも）ちゃん推しなのですが、ももちゃんも出た誌面に載るなんて夢みたいです。全国のファンの方々からも「買ったよ！」と言っていただけたし、うれしすぎて不思議な感覚です。

――2種類の制服グラビア、まずはセーラー服について教えてください。

【可愛なの】 中学と高校がブレザーだったので着る機会はぜんぜんなかったし、現場でもキラキラ輝いて見えてもう全部がお気に入りと言えるほど。髪もアレンジせず下ろしていて、清楚で王道な仕上がりになっています。

――紺色ネクタイ＆チェック柄スカートの制服のほうは？

【可愛なの】 こちらは髪を後ろにまとめて少しアレンジ。ファンの方々からも「2種類の制服で違う雰囲気のなのたん（＝可愛さんのニックネーム）が見られてうれしい」と言っていただけました。

――今後のグラビア活動の目標は？

【可愛なの】 やっぱり写真集を出すこと。函館出身なので、できれば地元でロケがしたいです。街並みがきれいだし、冬なら雪も積もるので、真っ白な雪の上で水着になってみたいです。

――ダイバーサバイバーの活動についても。

【可愛なの】 10月24日に初めてのワンマンライブがあるので、それに向けてメンバーみんなでがんばっています。グループを名前をもっと知てもらおうと、私もこうしてグラビア誌に出たり撮影会に参加して全力で臨んでいます！

なお、可愛さんは陸上（長距離走）のスポーツ推薦で高校に進学していて、北海道の大会で1位になったり、国体に出たことがあるほどの実力者。ふわふわした愛らしい雰囲気が持ち味だし、会えばギャップに萌えるのは間違いないだろう。1stワンマンはJR五反田駅前にある「GOTANDA G3」にて。これは行くしかない！