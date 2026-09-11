ソフマップAKIBA アミューズメント館で恒例のトークイベント「コスマップ撮影会 vol.28」が8月14日に開催され、奥寺テーラ（おくてら・てーら）さん、可愛なの（かわい・なの）さん、千歳ゆず（ちとせ・ゆず）さん、華丸アキ（はなまる・あき）さん、みうちゃん（千葉心羽さん）、百野綾華（ももの・あやか）さんの6人が登場した。

奥寺さんがメインMCに就任して2回目となるコスマップであるが、可愛さん、みうちゃん、百野さんの3人が初参加。可愛さんは「ミスヤングチャンピオン 2026」準グランプリを受賞し、アイドルグループ「ダイバーサバイバー」で活躍中。みうちゃんは「フィギュア体型のアニメおたく」を掲げて活動する2.5次元グラドル。百野さんはSUPER GTの「GAINER」のレースアンバサダー（2025年）で、アイドルグループ「新世界ギルドール」のピンク担当である。3人のコメントは以下の通りだ。

【可愛なの】 グループは4月に結成されたばかり。異なる個性を持つメンバーが多様な楽曲で魅せながら、Zepp DiverCity（TOKYO）を目指しています。私はまつ毛バチバチ、ぷっくり涙袋の可愛い＆ピンク色担当です。グラビアではお尻を褒めてもらえることが多いし、今日の衣装も丈が短いのでドキドキしてほしいです（笑）。

【みうちゃん】 宮城県出身の18歳、今日は仙台からやって来ました！ アニメおたくなので憧れの人もアニメのキャラクター。「その着せ替え人形は恋をする」のヒロイン・喜多川海夢（きたがわ・まりん）ちゃんになりたくてがんばっています。グラビアでは週刊ヤングジャンプさんに掲載されたことがあるので、次は表紙を飾るのが夢です。

【百野綾華】 オートサロンや東京ゲームショウでイベントコンパニオンをやったり、ふくろうFMの冠番組「百野綾華のふわふわステーション」でラジオパーソナリティーも務めています。新世界ギルドールはキラキラした王道のアイドルグループですが、ライブによってカッコいい楽曲も用意。週3回くらいライブをやっているので遊びに来てほしいです。丸顔と高身長（168cm）を活かしてグラビアもやっています。

個性あふれる参加者のまとめ役になった奥寺さんは、「前回よりも慣れてきましたが、出演者のみなさんに話を振って、パーソナリティーに迫るトークを心がけたい」とコメント。気になった人はYouTubeの「ソフマップLIVE」にアーカイブされているので視聴してみよう。次回は9月14日の開催予定だ。