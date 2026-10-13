Acer、約1.18kgの薄型軽量ノートPC「Swift Air 14」を発売

日本エイサーは、薄型軽量ノートPC「Swift」シリーズの新製品として、「Swift Air 14（SFA14-I31）」4機種を発売した。持ち運びやすさとデザイン性、用途に応じた性能選択を両立した14インチモバイルPCとなる。
Swift Air 14は、約1.18kg、薄さ約12.99mmのオールアルミボディを採用した薄型軽量モデルだ。CNCダイヤモンドカット加工を施したカバーが質感を高め、180°まで開くヒンジにより、デスク上での作業や画面共有にも柔軟に対応する。カラーはセージグリーンを基本に、ピンク、ブルー、パープルも後日追加予定という。
性能面では、インテル Core 3 プロセッサー 304またはインテル Core 5 プロセッサー 320と、8GBまたは12GBのLPDDR5Xメモリーを組み合わせた4構成を用意する。ストレージは全機種512GB PCIe NVMe SSDで、Webブラウジング、メール、文書作成、オンライン会議、動画視聴などの日常用途に合わせて選びやすい構成となる。AI処理用のNPU「インテル AI Boost」も内蔵し、Core 3搭載機は最大15 TOPS、Core 5搭載機は最大16 TOPSに対応する。
ディスプレイは14インチWUXGA（1920×1200）のIPSパネルで、16:10の縦長比率により表示領域を広く確保。120Hzの高リフレッシュレートによりスクロール表示がなめらかで、sRGB 100%対応により写真や映像も鮮やかに表示するとしている。さらに70Whバッテリーを搭載し、約12時間の駆動をうたう。USB4 Type-Cポートを2基備え、Thunderbolt 4、USB Power Delivery、映像出力に対応するほか、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、フルHD IR Webカメラ、4スピーカー、DTS Ultra、AcerSenseなども搭載し、日常の作業からエンターテインメントまで幅広く活用できるモデルだ。
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