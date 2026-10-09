be quiet!「LIGHT LOOP IO LCD 360mm」発売、2.1インチIPS搭載の水冷CPUクーラー

テックウインドは、ドイツのPCパーツブランドbe quiet!（Listan GmbH）製のオールインワン水冷CPUクーラー「LIGHT LOOP IO LCD 360mm」と大型マウスパッド「MOUSEPAD XL」を発売した。LIGHT LOOP IO LCD 360mmの価格は39,580円、MOUSEPAD XLは5,920円となる。
LIGHT LOOP IO LCD 360mmは、2.1インチIPSディスプレイとARGBライティングを備える水冷CPUクーラーだ。解像度は480×480ピクセル、最大輝度は500nitsで、CPU温度や冷却液温度、ファン回転数といったシステム情報に加え、画像や動画の表示にも対応する。Windows向けソフトウェア「IO Center」で表示内容やライティングを調整でき、付属のIO Controllerでファン、ARGB、ディスプレイをまとめて制御できる点も特徴だ。
冷却面では、Light Wings LX 120mm PWM high-speedファン3基、専用設計のジェットプレート、高密度フィン構造のコールドプレート、最大2,900rpmのポンプを採用。高負荷のゲーミングPCやオーバークロック環境も視野に入れた設計で、対応CPUソケットはIntel 1851/1700/1200/1150/1151/1155とAMD AM5/AM4となる。サイズはおよそ幅397×奥行120×高さ52mmで、ブラックとホワイトの2色を用意する。
MOUSEPAD XLは、900×500mmの大型サイズを持つマウスパッドだ。滑らかなクロス表面と厚さ3mmの天然ゴム製ベースを採用し、デスク上でのずれを抑えながら安定した操作感を実現する。エッジにはステッチ加工を施し、耐久性にも配慮した。キーボードとマウスをまとめて置ける広さがあり、ゲームだけでなく日常作業やクリエイティブ用途にも向くという。
両製品とも、静音性を重視するbe quiet!らしい設計思想が反映された新製品だ。LIGHT LOOP IO LCD 360mmは3年保証、MOUSEPAD XLは2年保証が付く。
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