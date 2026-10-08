ローカルAIエージェント構築を実機で学ぶ　GIGABYTEが10月23日に東京で無料ワークショップ

GIGABYTEは、ローカルAIエージェント構築を学べるワークショップ「ACE Tokyo 2026」を10月23日に東京・大井町のステーションコンファレンス大井町トラックスで開催する。参加費は無料で、定員は120名の先着順、事前申込制だ。当日受付は13時開始、ワークショップ本編は13時30分から17時30分までとなる。

このイベントは、GIGABYTEが世界各地で展開するワークショップツアーの一環であり、セキュリティ向上や低遅延化の流れを背景に注目を集めるオンプレミスAI、いわゆるエッジAIへの理解を深める場だ。会場では、NVIDIAのビジネス開発担当者、GIGABYTEのプロダクトチーム、実際の活用エンジニアが登壇し、導入事例の紹介と実機を使ったハンズオンを通じて、AIソリューション刷新を検討する企業向けに「AI TOP ATOM」の価値を伝える構成だ。

「AI TOP ATOM」は、オンプレミス環境でのAI運用を支える製品であり、クラウド依存を抑えたローカル処理を重視する企業に向く。ワークショップでは、AIエージェント構築の考え方だけでなく、現場導入を想定した使い方も確認できる内容だ。場所は東京都品川区広町2-1-21 OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER 1階で、JR大井町駅から徒歩3分、デッキ直結という利便性もある。

参加方法は、Peatixの申し込みページからの事前登録だ。