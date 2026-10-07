パソコン工房で詐欺サイト対策も相談　全国の店舗スタッフがノートン研修を修了

ユニットコムは、全国のパソコン工房店舗スタッフが「ノートン セールスアドバイザー」の受講を修了したと発表した。店舗での案内体制を強化し、詐欺サイト、不正アクセス、個人情報流出などのリスクに備えたセキュリティ対策を、購入時や修理時の相談にあわせて分かりやすく提案する体制を整えるという。

「ノートン セールスアドバイザー」は、ノートン製品への理解に加え、近年のデジタル環境に潜むセキュリティリスクを踏まえ、利用者へ適切な説明や提案を行えるスタッフに付与される制度だ。パソコンやスマートフォンの使い方は利用者ごとに異なり、必要な対策も変わるため、認定を受けたスタッフが状況に応じて案内する点が特徴だ。

パソコン工房では、初めての購入や買い替え、初期設定、修理相談の場面で、利用環境や困りごとを丁寧に聞き取りながら、必要な備えを提案する。インターネットショッピング、SNS、動画視聴、オンラインゲーム、テレワークなど、日常に広がる利用シーンを背景に、安心して使えるデジタルライフの支援を強める方針だ。

ノートン製品は、パソコンやスマートフォン、個人情報を守るためのセキュリティ機能を備える製品群だ。パソコン工房では、体験版やパソコンとの同時購入版などを取り扱い、利用シーンに合わせて選べる。なお、OSインストール済みのiiyama PCの一部機種にはプリインストール版が用意される。