パソコン工房、対象iiyama PCで最大3万円分相当還元　「超感謝 還元祭」10月9日開始

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEB通販サイトで、会員向けキャンペーン「超感謝 還元祭」を10月9日から11月3日まで開催する。対象は新品のiiyama PCやゲーミングPCで、機種のスペックに応じて最大3万円分相当の還元を受けられる内容だ。

還元方法は、店舗では直営店で使える「当社商品券」、WEB通販では「パソコン工房ポイント」となり、対象機種や還元内容は販売チャネルによって異なる。対象となるのは、iiyama PCのLEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞などの新品モデルで、たとえばNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell搭載デスクトップPCなら3万円分相当、GeForce RTX 5090搭載ノートPCなら1万5000円分相当の還元が受けられる。

そのほか、NVIDIA RTX A1000搭載デスクトップPCは8000円分相当、GeForce RTX 5070またはAMD Radeon RX 9070 XT搭載デスクトップPCは7000円分相当、GeForce RTX 5060またはAMD Radeon RX 9060搭載デスクトップPCは5000円分相当の還元となる。ノートPCでは、GeForce RTX 5070 Ti搭載機が7000円分相当、GeForce RTX 5050またはGeForce RTX 4060搭載機が5000円分相当、オンボードVGA＋インテル Core Ultra 5系搭載機が5000円分相当の対象だ。

利用には、店舗ならLINE会員またはユニットコム ビジネス優待会員、WEB通販ならパソコン工房WEB会員またはユニットコム ビジネスご優待会員への登録が必要となる。さらに、PC延長保証に加入すると、同時実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」も併用でき、還元額をさらに増やせる。購入を検討する際は、キャンペーンページで対象機種と条件を事前に確認したいところだ。

なお、「超感謝 還元祭」の開催期間は10月9日から11月3日までで、WEB通販の対象は10月9日午前11時以降の注文分となる。キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があり、商品券還元には上限や有効期限も設けられているため、条件を理解したうえで活用するのが賢明だ。