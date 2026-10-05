League The k4sen公式ゲーミングPCが27万9800円から！ LEVEL∞のピラーレスモデル登場

パソコン工房とグッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、League The k4sen オフィシャル オリジナルデザイン ピラーレスモデルを10月5日に販売開始する。販売はBTO対応で、価格は279,800円からとなり、購入はパソコン工房の特集ページおよび各製品ページから行う。

新モデルは、プレイヤー同士の真剣勝負が生む熱量や勝利の高揚感を、荘厳なライティングで表現したオリジナルデザインが特徴だ。ピラーレス構造により内部の光を見せやすく、ゲーミングPCらしい存在感を強めている。用途に応じた幅広いラインアップをそろえ、エントリー層から高負荷なタイトルを楽しむユーザーまで選びやすい構成という。

筐体面では冷却性能とカスタマイズ性が重視されている。サイド、トップ、リアに最大6基の120mmファンを搭載でき、最大240mmのラジエーターにも対応するため、水冷CPUクーラーを含む多様な冷却構成を組める。さらに、グラフィックスカードは最長380mm、CPUクーラーは高さ170mmまで対応し、内部ドライブベイは3.5/2.5インチを2基搭載可能だ。トップパネルとボトムには着脱しやすいダストフィルターを備え、メンテナンス性も確保している。

購入特典として、10月5日から12月11日14時59分までに対象モデルを購入すると「LTK Special Box」が進呈される。特典は本体と別送となり、11月中旬より順次発送予定だ。なお、対象モデルにはグリーン購入法適合品も含まれ、環境配慮を意識した選択肢にもなっている。ラインアップ例として、Core Ultra 5搭載の「LEVEL-M58M-225F-RKX-k4sen [RGB Build]」が279,800円、Ryzen 7 9700X搭載の「LEVEL-M5AM-R97X-RRX-k4sen [RGB Build]」が309,800円、Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた上位構成「LEVEL-M5AM-LCR98D-UKX-k4sen [RGB Build]」が504,700円で販売される。

購入方法は、パソコン工房の特集ページから各製品ページへ進み、BTOで構成を選んで注文する流れとなる。製品ごとに搭載CPU、GPU、メモリー、電源容量が異なるため、ゲームのプレイ環境や予算に合わせて選べる点が魅力だ。