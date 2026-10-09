パソコン工房「超 ハロウィンセール」、対象BTOパソコンが最大4万円引き　10月10日から

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEBサイトで、「超 ハロウィンセール」を10月10日から10月30日まで開催する。セールでは、対象BTOパソコンが最大4万円引きとなるほか、PCパーツや周辺機器の日替わりセール商品、オススメパソコンなどを幅広く用意する。WEBサイトでは10月9日16時から対象商品の販売情報を公開し、限定BTOパソコンの販売を行うという。
今回の目玉は、普段使いからビジネス向けまで対応するデスクトップPCや、ゲーム用途に向く高性能ノートPCが、期間限定価格で手に入る点だ。加えて、CPUやグラフィックスカード、メモリ、ストレージなどの周辺製品を含む日替わりセールも実施されるため、PC本体だけでなく、アップグレードや周辺機器の買い足しにも向く。セール対象や店舗限定チラシの詳細は、特設ページで確認できる。
同社はあわせて、認定再生メモリを採用したエントリー向けゲーミングPC「LEVELΘ ～ Memory Re ～」も販売中だ。主要構成部品には新品パーツを使い、品質検査と動作確認を経た認定再生メモリを組み合わせることで、性能と価格のバランスを追求したBTOパソコンに仕上げた。BTOにより構成変更が可能で、1年間保証のほか延長3年・4年保証や月額会員サービス「プラチナITパスポート」も選択できる。
さらに、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員を対象にしたBTOパソコン送料無料施策や、中古買取強化宣言、最大3万円分相当を還元する「超感謝 還元祭」、最大2万円分相当を還元する「超還元プログラム」も展開中だ。加えて、残価据置型クレジットや、Windows 10からWindows 11への乗り換え支援フェアも用意されており、買い替えやアップグレードを検討する利用者にとって選択肢は多い。詳細は各特設ページで確認する形だ。
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