パソコン工房 静岡店、10月10〜23日に1周年記念セール　浜松店でも協賛セール

ユニットコムは、パソコン工房 静岡店で「静岡店 オープン1周年記念セール」を10月10日から10月23日まで開催する。あわせて、パソコン工房 浜松店でも同期間に協賛セールを実施する。会場は静岡店が静岡県静岡市駿河区西脇6-4、浜松店が静岡県浜松市中央区都盛町11-1だ。人気のゲーミングPC、ノートPC、PCパーツ、周辺機器を記念プライスで提供する内容となっている。
静岡店の1周年記念セールでは、即納のゲーミングPCやノートPCに加え、PCパーツや周辺機器まで幅広くそろえる。店頭では、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボモデル「LEVEL∞」、コスパ重視の「LEVELθ」、カスタマイズ注文に対応する「iiyama PC」なども案内する。アップグレードや出張設定設置サービスの相談にも応じる構成だ。
ビジネス用途向けには、Windows 11搭載のスリムPCやノートPC、NPU AIエンジン内蔵モデル、マルチモニター対応モデルも用意するだ。法人のまとめ買い、業務PCの買い替え、買取や下取りの相談も受け付ける。さらにLINEお友だち登録者向けに、買い物で使える最大500円OFFクーポンや指定PC向けの最大5,000円OFFクーポン、トラブル対応の無料診断・サポートクーポンなどを配布。中古商品向けの割引や買取価格アップ、下取り向け定額クーポンも対象だ。
浜松店の協賛セールも10月10日から10月23日まで実施する。詳細は公式案内ページで確認でき、セールアイテムの情報公開は10月9日16時を予定。加えて、全国のパソコン工房では中古買取強化宣言、最大3万円分相当を還元する「超感謝 還元祭」、最大2万円分還元の超還元プログラム、Windows 11乗り換え応援フェアも展開する。
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