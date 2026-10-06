パソコン工房、100台限定のゲーミングPC！ Ryzen 7 9800X3D搭載のAMD受賞記念モデル

ユニットコムは10月6日、日本AMD主催の『AMD PARTNER ADVANCE 2026 JAPAN』において、「Radeon AI PRO Innovation Award」と「Market Expansion Champion Award」をダブル受賞したと発表した。先進的なAMD Radeon AI PROグラフィックス搭載システムの早期展開や、全国規模のAMDプロモーションを継続してきた取り組みが評価されたという。また受賞を記念し、100台限定の「2026 AMD アワード受賞記念モデル」も発売開始だ。

「Radeon AI PRO Innovation Award」は、AMD Radeon AI PROグラフィックスの早期展開や高性能な製品構成、販売実績が評価される賞だ。ユニットコムは、4基のGPUを搭載した高性能システムの展開を含め、生成AI、機械学習、映像制作など大容量メモリと高い処理性能を求める用途に向けた選択肢を広げてきたという。

あわせて受賞した「Market Expansion Champion Award」は、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とオンラインストアを連動させたキャンペーンや販売強化施策が評価されたものだ。AMD製品の認知拡大と売上成長を後押しし、用途や予算に応じて選びやすい販売環境を整えてきた点が認められたという。

今回の受賞を記念した「2026 AMD アワード受賞記念モデル」は、AMD RyzenプロセッサーとRadeonグラフィックスを搭載するゲーミングPCで、100台限定で販売する。製品名は「LEVEL-M8AM-LCR98D-TG2XB / LEVEL-M8AM-LCR98D-TG2XW」、販売価格は349,800円だ。Windows 11 Home [DSP版]、AMD Ryzen 7 9800X3D、AMD A620、DDR5 32GB、2TB NVMe対応M.2 SSD、AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6、850W 80PLUS GOLD認証電源などを備え、モニターは別売となる。

限定AMDノベルティとして「おにぎりポーチ」と「パソコン工房×AMD Ryzen Radeon マウスパッド」が付属する。