パソコン工房 グッドウィル 名古屋大須店、10月10～23日に7周年セール　ゲーミングPCやPCパーツが記念価格に

ユニットコムは、パソコン工房 グッドウィル 名古屋大須店にて、名古屋大須店 オープン7周年記念セールを10月10日から10月23日まで開催する。場所は愛知県名古屋市中区大須3丁目10-35 MultinaBox1Fで、営業時間は11時00分から20時00分、年中無休だ。セールでは人気のゲーミングPC、ノートPC、PCパーツ、周辺機器、中古商品を記念プライスで提供するほか、グッドウィル9店舗でも協賛セールを同時開催するという。
注目点は、最新の即納パソコンを店頭で比較しながら選べることだ。ゲーミングPCのLEVEL∞、初めてのゲーミングPC向けに設計されたLEVELθ、カスタマイズ注文に対応するiiyama PCなど、用途に応じたモデルが並ぶ。さらに、Windows 11搭載のスリムPCやノートPC、NPU AIエンジン内蔵モデル、マルチモニター対応モデルも取りそろえ、仕事用からゲーム用途まで幅広い需要に応える内容だ。
あわせて、アップグレードや出張設定設置サービス、法人向けのまとめ買い、業務PCの買い替え、買取や下取りの相談にも対応する。セールアイテムの公開は10月9日16時を予定しており、グッドウィル 刈谷店、豊田店、岡崎店、豊橋店、岐阜茜部店、四日市店、津店、那覇新都心店、北谷店でも同期間の協賛セールを実施する。
価格は記念プライスでの提供となるが、個別の販売価格はセール対象品の公開後に判明する。なお、同社は中古買取強化宣言、最大3万円分相当を還元する超感謝 還元祭、最大2万円分還元 超還元プログラム、Windows 11 全力乗換応援フェアも展開しており、買い替えやアップグレードを検討するユーザーにとっても追い風となる施策だ。
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