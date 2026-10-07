マウスコンピューターの秋セール、何が安い？ 最大9万円引きの注目6モデル

マウスコンピューターは10月7日から10月28日10時59分まで、公式ECサイトで「オータムセール」を開催中だ。期間中は最大90,000円OFFの値引きが用意され、ノートPC、デスクトップPCを中心に、普段使い向けのmouse、ゲーミング向けのG TUNE、クリエイター向けのDAIVといった各ブランドの製品が対象になる。購入は特設ページから行う構成で、セール対象製品の価格や詳細は製品ページで確認できるだ。

注目製品の一例として、Copilot+ PC対応の「mouse B5-A7A01SR-A」は239,800円から199,800円に、ホワイト筐体の「mouse SH-A5A01」は159,800円から134,800円になる。G TUNEでは、ノートPC「G TUNE P5-I7G60BK-C」が389,800円から329,800円に、デスクトップPC「G TUNE FG-A7A7X」が579,800円から489,800円となり、後者は最大値引きとなる90,000円OFFが適用される。

クリエイター向けのDAIVも対象で、ノートPC「DAIV Z4-I7I01SR-B」は289,800円から259,800円に、デスクトップPC「DAIV FM-A7G7T」は569,800円から479,800円になる。各製品は用途別に選びやすく、動画編集、画像制作、ゲーム、日常利用まで幅広いニーズに対応するラインアップという。購入方法は、マウスコンピューターの公式ECサイト内にあるオータムセール特設ページから対象製品を選ぶ流れだ。