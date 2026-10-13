マウスコンピューター、Amazonプライム感謝祭でG TUNEが27万9880円、34型240Hzモニターが5万2980円
マウスコンピューターは、Amazonが開催中の「Amazon プライム感謝祭」に10月13日より参加し、ゲーミングデスクトップパソコンやゲーミングディスプレイなどの対象製品を特別価格で販売する。先行セールは10月13日から10月15日23時59分まで、本セールは10月16日0時00分から10月19日23時59分まで。購入はAmazon内のセールページおよびマウスコンピューターのAmazonブランドストアから行える。
注目の対象製品は、G TUNE DGI5A6XB83SJW116AZだ。AMD Radeon RX 9060 XTの大容量16GBビデオメモリとIntel Core Ultra 5 225を組み合わせ、最新ゲームを高画質で楽しみやすい構成とし、動画編集や配信などのクリエイティブ用途にも対応する。セール価格は279,880円となる。
ディスプレイでは、iiyama G-MASTER GCB3486WQSCP-B1Jが対象だ。34型UWQHDの1500R湾曲ウルトラワイドパネルを採用し、没入感の高い映像表示と広い作業領域を両立する。最大240Hz駆動と0.4ms応答速度に対応するため、FPSなどの競技性の高いゲームでも滑らかな表示が期待できる。セール価格は52,980円だ。
そのほかにも、mouse A4A5U01SR1SIW1104AZが99,800円、mouse B5A7A01SR3SIW1106AZが227,880円、iiyama ProLite XB2491HS-B1Jが14,980円で用意される。なお、セール価格や販売状況は予告なく変更となる場合があり、最新情報は各商品ページで確認する必要がある。
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