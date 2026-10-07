ASUS ProArt、31.5型4K QD-OLEDを10月9日より順次発売！ 映像制作・Mac向けの2機種

ASUS JAPANは、プロフェッショナルクリエイター向けブランド「ProArt」より、31.5インチ4K QD-OLEDパネルを採用したプロフェッショナルモニター2機種「ProArt Display OLED PA32USD」と「ProArt Display OLED PA329CDV」を、10月9日より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売する。

ProArt Display OLED PA32USDは、最大240Hzのリフレッシュレートと0.1ms（GTG）の応答速度を備えた撮影現場・映像制作向けモデルだ。デュアル12G-SDI入力を搭載し、最大4K/60Hzの非圧縮映像入力に対応するほか、内蔵カラーメーターによるセルフ／自動キャリブレーション、ΔE＜1の色精度、Dolby Vision・HDR10・HLG対応など、色管理と高速表示を両立した構成だ。

PA32USDの価格は413,820円。モニターフード、2種類のスタンド、金属製ハンドルを同梱し、スタジオからロケ地まで持ち運びやすい点も特徴だ。

もう1機種のProArt Display OLED PA329CDVは、最大120Hzの表示に対応する31.5インチ4K QD-OLEDモニターだ。Calman Verified認証とΔE＜1.5の色精度を備え、99% DCI-P3、100% sRGB、True 10-bitの色深度に対応する。さらにM Model-P3モードやmacOS版ASUS DisplayWidget Centerにより、Macとの色合わせや輝度調整をしやすい設計だ。

PA329CDVはUSB-C 1本で映像出力、データ転送、最大96W給電に対応し、自動KVMやデイジーチェーン接続も利用できる。価格は158,220円。クリエイティブ現場での厳密な色再現を求めるユーザーから、Mac中心の制作環境を整えたいユーザーまで、用途に応じて選びやすい2モデルの投入となる。