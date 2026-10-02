ASUS「ROG Edition 20」6製品発売！ 約120万円のRTX 5090も登場

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の設立20周年を記念した「ROG Edition 20」より、マザーボード、グラフィックスカード、電源ユニット、PCケース、ゲーミングルーター、Mini PCの計6製品を10月2日より発売する。価格は129,800円から1,200,000円までで、20周年を象徴する特別デザインと最新ゲーミング技術を組み合わせたアニバーサリーラインだ。

注目の中心は、AMD X870Eチップセット搭載の「ROG Crosshair X870E EDITION 20」だ。AMD Ryzen 9000／8000／7000シリーズに対応し、24+2+2フェーズ電源設計やフルカッパーVRMヒートシンクで高負荷時の安定性を高める。最大9基のM.2ストレージ、デュアル10Gb Ethernet、Wi-Fi 7、USB4 40Gbps×2も備え、価格は599,800円。

グラフィックスカードは「ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20」だ。NVIDIA GeForce RTX 5090と32GB GDDR7メモリを搭載し、6.67インチ2K曲面AMOLEDディスプレイと透明ガラス製バックプレートを採用する。冷却はクアッドファン、ベイパーチャンバー、液体金属サーマルコンパウンドで強化され、最大800Wのデュアル電源入力に対応する。価格は1,199,800円だ。

電源ユニット「ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20」は、最大3000W出力と80 PLUS Titanium認証を備えた上位モデルだ。サーバーグレードGaN MOSFET、GPU-Firstインテリジェント電圧スタビライザー、着脱可能なマグネット式OLEDディスプレイを搭載する。さらに、オープンフレーム構造のPCケース「ROG GR20 Edition 20」は129,800円、Wi-Fi 7ルーター「ROG Rapture GT-BE98 Edition 20」は143,820円、Mini PC「ROG NUC 16 Edition 20」は1,200,000円で、いずれも10月2日発売だ。