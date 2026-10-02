ASUS「ROG Edition 20」6製品発売！ 約120万円のRTX 5090も登場

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の設立20周年を記念した「ROG Edition 20」より、マザーボード、グラフィックスカード、電源ユニット、PCケース、ゲーミングルーター、Mini PCの計6製品を10月2日より発売する。価格は129,800円から1,200,000円までで、20周年を象徴する特別デザインと最新ゲーミング技術を組み合わせたアニバーサリーラインだ。
注目の中心は、AMD X870Eチップセット搭載の「ROG Crosshair X870E EDITION 20」だ。AMD Ryzen 9000／8000／7000シリーズに対応し、24+2+2フェーズ電源設計やフルカッパーVRMヒートシンクで高負荷時の安定性を高める。最大9基のM.2ストレージ、デュアル10Gb Ethernet、Wi-Fi 7、USB4 40Gbps×2も備え、価格は599,800円。
グラフィックスカードは「ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20」だ。NVIDIA GeForce RTX 5090と32GB GDDR7メモリを搭載し、6.67インチ2K曲面AMOLEDディスプレイと透明ガラス製バックプレートを採用する。冷却はクアッドファン、ベイパーチャンバー、液体金属サーマルコンパウンドで強化され、最大800Wのデュアル電源入力に対応する。価格は1,199,800円だ。
電源ユニット「ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20」は、最大3000W出力と80 PLUS Titanium認証を備えた上位モデルだ。サーバーグレードGaN MOSFET、GPU-Firstインテリジェント電圧スタビライザー、着脱可能なマグネット式OLEDディスプレイを搭載する。さらに、オープンフレーム構造のPCケース「ROG GR20 Edition 20」は129,800円、Wi-Fi 7ルーター「ROG Rapture GT-BE98 Edition 20」は143,820円、Mini PC「ROG NUC 16 Edition 20」は1,200,000円で、いずれも10月2日発売だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります