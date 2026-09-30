ASUS、31.5インチ・180Hzで3万円切りの新モニター　16インチのZenScreenも登場

ASUS JAPANは、31.5インチフルHDモニター「VA329QG3」と16インチフルHDポータブルモニター「ZenScreen MB16AHVE」を、10月2日より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売する。VA329QG3は大画面と最大180Hz表示でデスクワークの見やすさと作業効率を高めるモデル、ZenScreen MB16AHVEはUSB-Cケーブル1本で使える携帯性に優れた拡張モニターという。

VA329QG3は31.5インチのフルHDパネルを採用し、複数ウィンドウを並べたマルチタスクに向く設計だ。最大180Hzのリフレッシュレート、3,500:1の高コントラスト比、sRGB 99%の色域、HDR10対応により、資料や動画をくっきり表示する。接続端子はHDMI 2.1（TMDS）×2とDisplayPort 1.4を備え、デスクトップPCとノートPCを切り替えながら使いやすい構成だ。価格は29,520円。

目の負担に配慮したASUS Eye Care Plusテクノロジーも特徴だ。TÜV Rheinland認証のフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能に加え、文書の閲覧を助けるReading Strips機能、輝度変動を抑えるComfortRate機能を搭載する。ASUS DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作や音声によるAIアシスタントで設定調整も行える。

ZenScreen MB16AHVEは、16インチのフルHD IPSパネルを備えたポータブルモニターだ。USB-C×2とmini-HDMIを搭載し、DisplayPort Altモード対応のUSB-C接続ならケーブル1本で映像出力と給電を同時に行える。さらに65Wパワーパススルー対応の双方向給電により、モニター経由でノートPCへ給電できる点も実用的だ。画面の向きに応じて縦横表示を自動で切り替える機能もあり、外出先や在宅勤務のサブ画面として使いやすい。価格は21,420円。

こちらもTÜV Rheinland認証のフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を備え、長時間作業の快適性に配慮する。薄型軽量設計で持ち運びやすく、ゲーム機などとの接続にも対応するため、仕事と趣味の両方で活用しやすい製品だとしている。