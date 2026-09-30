ASUS、31.5インチ・180Hzで3万円切りの新モニター　16インチのZenScreenも登場

ASUS JAPANは、31.5インチフルHDモニター「VA329QG3」と16インチフルHDポータブルモニター「ZenScreen MB16AHVE」を、10月2日より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売する。VA329QG3は大画面と最大180Hz表示でデスクワークの見やすさと作業効率を高めるモデル、ZenScreen MB16AHVEはUSB-Cケーブル1本で使える携帯性に優れた拡張モニターという。
VA329QG3は31.5インチのフルHDパネルを採用し、複数ウィンドウを並べたマルチタスクに向く設計だ。最大180Hzのリフレッシュレート、3,500:1の高コントラスト比、sRGB 99%の色域、HDR10対応により、資料や動画をくっきり表示する。接続端子はHDMI 2.1（TMDS）×2とDisplayPort 1.4を備え、デスクトップPCとノートPCを切り替えながら使いやすい構成だ。価格は29,520円。
目の負担に配慮したASUS Eye Care Plusテクノロジーも特徴だ。TÜV Rheinland認証のフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能に加え、文書の閲覧を助けるReading Strips機能、輝度変動を抑えるComfortRate機能を搭載する。ASUS DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作や音声によるAIアシスタントで設定調整も行える。
ZenScreen MB16AHVEは、16インチのフルHD IPSパネルを備えたポータブルモニターだ。USB-C×2とmini-HDMIを搭載し、DisplayPort Altモード対応のUSB-C接続ならケーブル1本で映像出力と給電を同時に行える。さらに65Wパワーパススルー対応の双方向給電により、モニター経由でノートPCへ給電できる点も実用的だ。画面の向きに応じて縦横表示を自動で切り替える機能もあり、外出先や在宅勤務のサブ画面として使いやすい。価格は21,420円。
こちらもTÜV Rheinland認証のフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を備え、長時間作業の快適性に配慮する。薄型軽量設計で持ち運びやすく、ゲーム機などとの接続にも対応するため、仕事と趣味の両方で活用しやすい製品だとしている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります